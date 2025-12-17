Home

17 Dicembre 2025

Livorno 17 dicembre 2025 Concorso per il reclutamento di 65 allievi ufficiali dell’Arma dei carabinieri. Come fare domanda

Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei

Carabinieri in servizio permanente.

Gli aspiranti potranno presentare la domanda online da oggi e fino al 9 gennaio attraverso il sito

www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste dal

bando (scritte di preselezione, di composizione italiana e di conoscenza della lingua inglese, di

efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, la prova orale e, infine, il tirocinio).

Decidere di arruolarsi nell’Arma significa entrare a far parte di un’organizzazione al completo

servizio della comunità, il cui motto distintivo “nei secoli fedele”, racchiude tutti quei valori che

devono contraddistinguere ogni uomo e donna che indossa la sua prestigiosa uniforme.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso del titolo di diploma o che siano in

grado di conseguirlo nell’anno scolastico 2025/2026 che, alla data di scadenza del termine di

presentazione delle domande, abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il 22° anno

di età.

I vincitori del concorso, ammessi al 208° Corso dell’Accademia Militare di Modena, frequenteranno

un corso di formazione della durata di cinque anni, seguendo corsi militari e universitari, ad indirizzo

giuridico-amministrativo presso l’Accademia Militare di Modena e, successivamente, alla Scuola

Ufficiali Carabinieri di Roma, finalizzati al conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza.

Una volta completato il ciclo di studi, i giovani Ufficiali con il grado di Tenente ricopriranno incarichi

di comando e responsabilità nelle varie Organizzazioni dell’Arma dei Carabinieri.