Home

Cronaca

Concorso per istruttore amministrativo riservato alle categorie protette del Comune di Livorno: al via il corso di preparazione della Fp-Cgil di Livorno

Cronaca

24 Aprile 2023

Concorso per istruttore amministrativo riservato alle categorie protette del Comune di Livorno: al via il corso di preparazione della Fp-Cgil di Livorno

Livorno 24 aprile 2023 – Concorso per istruttore amministrativo riservato alle categorie protette del Comune di Livorno: al via il corso di preparazione della Fp-Cgil di Livorno

La Fp-Cgil provinciale informa che è già possibile iscriversi al Corso di preparazione per il Concorso di istruttore amministrativo riservato alle categorie protette del Comune di Livorno annunciato nei giorni scorsi da una conferenza stampa del sindaco e che verrà bandito a breve.

Requisiti di partecipazione al concorso: il possesso del titolo di studio di diploma di scuola media superiore e l’iscrizione alle liste speciali del centro per l’impiego.

Per iscriversi al Corso di preparazione organizzato dalla Fp-Cgil, che sarà svolto sia in formazione a distanza che con lezioni in presenza, andare alla pagina https://www.fpcgiltoscana.it/ concorsi/ cliccare sulla card relativa ai “Corsi di preparazione ai concorsi amministrativi per Enti Locali” e successivamente sul tasto “Contattaci”: entro poche ore vi verranno inviate tutte le informazioni per l’iscrizione.

Le lezioni in presenza, tenute dai nostri migliori docenti di Diritto, si terranno con orario 17/19 presso la sala riunioni del 1° piano della sede Cgil provincia di Livorno in via Giotto Ciardi 8 a Livorno (zona “Le Torri”, facilmente raggiungibile anche dai comuni limitrofi e dotata di parcheggio).

Il corso comprende un’ampia sezione in “Formazione a distanza” con lezioni videoregistrate su tutte le materie d’esame, corredate da presentazioni e dispense che rimarranno nella disponibilità del candidato e consultabili in ogni momento.

La prima lezione in presenza si svolgerà il 4 maggio prossimo

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin