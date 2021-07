Home

Concorso semplificato municipale, Uil-Fpl: “senza prove fisiche a rischio sicurezza per operatori e cittadini”

14 Luglio 2021

Livorno 14 luglio 2021

Le Segreterie UIL FPL Aziendale e Provinciale hanno proclamato lo stato di agitazione degli Agenti della Polizia Locale del Comune di Livorno.

La motivazione dello stato di agitazione è riconducibile al fatto che l’Amministrazione intende bandire concorsi entro il 31 luglio pv per poter usufruire, come da Decreto Legge, delle forme concorsuali semplificate.

Il “concorsone” riguarderà anche la Polizia Locale, quindi, da questi bandi scaturiranno i concorsi dalle cui graduatorie saranno assunti i nuovi Agenti, purtroppo però si vorrebbero prevedere solo quiz a risposta multipla cioè le famose “crocette”.

È impensabile che non siano inserite le “prove fisiche” in questo bando

L’idoneità fisica per un Agente di Polizia Locale è di fondamentale importanza per la sua sicurezza, ma anche per quella dei colleghi che lavorano con lui fianco a fianco ed anche e soprattutto per i cittadini.

Per la poca lungimiranza, negli anni le Amministrazioni che si sono succedute, ben poco hanno investito in questo settore, lasciando che “invecchiasse” e che la pianta organica si assottigliasse sempre di più arrivando al punto che i carichi di lavoro diventassero molto pesanti, anche rispetto a tutti i servizi che sono richiesti al Corpo come l’Ordine Pubblico e alle azioni sempre più frequenti in collaborazione con le altre forze di Polizia.

La ragione che ci ha portato a questa vertenza, è rivendicare un principio importante che è quello della sicurezza dei lavoratori e della città che deve essere garantita.

I lavoratori della Polizia Locale hanno sostenuto questo principio nelle assemblee votando le prossime azioni di lotta da intraprendere, se non ci saranno ripensamenti da parte del Sindaco Salvetti e della Sua Giunta.

Auspichiamo che si comprenda il senso alto della professione di Agente di Polizia Locale, che non può essere selezionato solo attraverso le “crocette”, è una funzione complessa e sta diventando sempre più sottoposta a pericoli oggettivi, per questo la sicurezza è fondamentale e l’idoneità fisica per determinati servizi è imprescindibile.

