Home

Cronaca

Concorso tecnici e informatici del Comune di Livorno, le istruzioni per la prova online

Cronaca

12 Marzo 2022

Concorso tecnici e informatici del Comune di Livorno, le istruzioni per la prova online

Lunedì 14 e martedì 15 marzo si terranno le sessioni con le nuove modalità

Concorso per tecnici e informatici, online lo svolgimento delle prove

Ferroni: “Un risparmio di tempo e risorse”

Livorno, 12 marzo 2022

Lunedì 14 e martedì 15 marzo si svolgeranno le procedure concorsuali, tutte completamente da remoto in modalità informatica, indette dal Comune di Livorno per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di tecnici ed informatici.

Nello specifico si tratta di 5 posti categoria C, di cui 4 per il profilo tecnico geometra (139 candidati) e 1 per il profilo professionale informatico (117 candidati) e di 2 posti categoria D di cui un posto per il profilo tecnico ingegnere (17 candidati) e un posto per il profilo professionale informatico (64 candidati).

“Dopo l’esperienza virtuosa delle precedenti prove concorsuali effettuate con procedura semplificata con la somministrazione di un’unica prova scritta – commenta l’assessora al Personale, Viola Ferroni – passiamo allo step successivo, quello dello svolgimento della prova completamente da remoto. Ciò ci permette di semplificare e velocizzare ulteriormente le procedure ottenendo allo stesso tempo un risparmio in termini di tempi e di risorse”.

Tutti i candidati sono stati preventivamente informati, tramite specifico link, delle istruzioni e delle modalità di svolgimento della prova.

Ciascun candidato ha svolto in autonomia una simulazione sulla piattaforma dedicata al concorso, secondo specifiche indicazioni impartite.

L’esame verrà svolto con un browser particolare chiamato SEB (Safe Exam Browser) che impedisce al candidato di eseguire con il proprio computer qualsiasi operazione che non sia l’accesso all’esame stesso.

Il giorno della prova il candidato dovrà scegliere una stanza che sia silenziosa, nella quale non vi siano altre persone e correttamente illuminata, che abbia possibilmente un’unica porta d’accesso. Inoltre dovrà posizionare alle proprie spalle un supporto sul quale collocare, quando la Commissione lo richiederà, il dispositivo mobile con l’inquadratura della videocamera rivolta alla scrivania.

Di seguito alcuni dettagli sulle modalità di svolgimento delle prossime prove.

Il giorno della prova il candidato dovrà:

1. Accedere dal proprio dispositivo mobile, a partire da un’ora prima dell’orario di convocazione, al link Zoom pubblicato con Avviso sul sito dell’Ente;

2. Compilare la pagina di registrazione con i dati richiesti;

3. Selezionare il bottone Entra con video;

4. Attendere che il responsabile della ditta lo ammetta alla videoconferenza;

5. Una volta entrato nella videoconferenza il candidato dovrà selezionare il bottone “Chiama tramite audio Internet” ed attendere il proprio turno.

Una volta ammesso alla videoconferenza, il candidato dovrà:

1. Effettuare su richiesta una panoramica della stanza in cui si svolgerà l’esame;

2. Mostrare tramite il dispositivo mobile il proprio volto ed un documento d’identità, da tenere a portata di mano per tutta la durata della prova d’esame;

3. Consentire alla Commissione di verificare l’assenza di dispositivi di comunicazione (cuffie, auricolari, ecc.);

4. Posizionare il dispositivo mobile nelle modalità indicate, lasciando attivo il microfono ed evitando qualsiasi rumore per tutta la durata dell’esame;

5. Sedersi alla postazione di lavoro, chiudere tutte le applicazioni in esecuzione sul proprio computer e scaricare il file con estensione .seb tramite il link che verrà pubblicato con Avviso sul sito dell’Ente;

6. Accedere con le stesse credenziali utilizzate per lo svolgimento della simulazione;

7. Attendere la comunicazione di inizio della prova da parte della Commissione.

Per tutta la durata della prova, il candidato dovrà:

1. Garantire l’assenza di altre persone nella stanza;

2. Tenere audio e video sempre attivi, dall’inizio alla fine della sessione d’esame;

3. Evitare qualsiasi rumore, dal momento che la prova si svolge con i microfoni attivi;

4. Evitare domande alla Commissione per lo stesso motivo di cui al punto precedente. Qualora dovesse riscontrare problematiche tecniche, il candidato dovrà alzare la mano in silenzio e rimanere in attesa.

Al termine della prova di esame, il candidato dovrà:

Fare click sul bottone Invia Tutto e Termina per consegnare il proprio elaborato;

Alzare la mano, senza parlare ed attendere istruzioni da parte della Commissione.

Per eventuali richieste di chiarimenti o supporto tecnico, il candidato dovrà fare riferimento esclusivamente alla mail che è stata indicata.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin