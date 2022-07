Home

Concorso Tenenti forestale dell'Arma dei carabinieri, come fare domanda

18 Luglio 2022

Concorso Tenenti forestale dell’Arma dei carabinieri, come fare domanda

18 luglio 2022

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami n. 52 del 1° luglio 2022 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi undici tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri.

Scadenza di presentazione della domanda : 31 luglio 2022

Link al bando :

I posti a concorso sono così ripartiti:

a) n. 9 (nove) posti, per i cittadini italiani che sono in possesso dei requisiti richiesti;

di questi9 (nove) posti a concorso, di cui al precedente comma 1, lettera a), del presente articolo; 1 (uno) è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l’Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio

b) n. 2 (due) posti, per i militari dell’Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, e gli appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori e Operatori, che abbiano riportato, nell’ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a «eccellente».

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata esclusivamente on-line seguendo la procedura indicata sul sito www.carabinieri.it – area concorsi.

Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario munirsi credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono l’accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso l’utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo (one time password).

Lo svolgimento del concorso prevede:

a) eventuale prova di preselezione;

b) due prove scritte;

c) valutazione dei titoli di merito;

d) prove di efficienza fisica;

e) accertamenti psicofisici;

f) accertamenti attitudinali;

g) prova orale;

h) prova facoltativa di lingua straniera.

