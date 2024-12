Home

Cronaca

Concorso Viola 2024: 100.000 Spettatori e Messaggi di Speranza

Cronaca

8 Dicembre 2024

Concorso Viola 2024: 100.000 Spettatori e Messaggi di Speranza

Livorno 8 dicembre 2024 Concorso Viola 2024: 100.000 Spettatori e Messaggi di Speranza

In occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere, tante le iniziative organizzate dal CAV – Spazio Donna in collaborazione con il CpF Lares, del P.L.U.S. Distretto Sanitario di Ozieri, nel mese di

Novembre 2024, in particolare “Aspettando Viola”, il 23 novembre, presso il Comune di Bultei e l’ottava

edizione del “Concorso Musicale Regionale Viola 2024” , il 25 novembre, presso il Comune di Ozieri, hanno

raccolto grande partecipazione, interesse e coinvolgimento da parte delle comunità del Distretto e non solo!

Da casa, quasi 100.000 persone hanno seguito la diretta TV del Concorso Musicale Regionale Viola 2024,

realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna.

Un’edizione nuova, diversa, più impegnativa e complessa forse, ma con obiettivi molto chiari: fare

approfondimenti, riflessioni ed affrontare contenuti come l’educazione e la prevenzione, il genere e la

mascolinità, il patriarcato e l’indagine storica sul contrasto alla violenza di genere.

Questi i temi di VIOLA 2024, trattati e sviscerati dai nostri protagonisti, i divulgatori dell’associazione

“senzaviolenza” dell’Emilia Romagna, la Dott.ssa Giuditta Creazzo co-presidente, ricercatrice senior, di

formazione giuridico criminologica, coordinatrice e responsabile scientifica del Gruppo Osservatorio del

Coordinamento regionale dei Centri Antiviolenza dell’Emilia-Romagna nonchè socia fondatrice della “ Casa

delle donne per non subire violenza” di Bologna, dal 1990; il Dott. Gabriele Pinto socio fondatore di

“senzaviolenza”, psicologo psicoterapeuta, membro clinico della Società Internazionale di Analisi

Transazionale (SIAT); e il Prof. Monserrato Bacciu, il Professor Monserrato Bacciu, docente di storia e filosofia.

Da anni, è intento del servizio avviare un reale e concreto PROCESSO DI CAMBIAMENTO che possa

radicalmente sovvertire l’andamento di questo fenomeno.

In questa edizione infatti, e negli anni a venire, la finalità è quella di collaborare con professionisti del settore:

psicoterapeuti, filosofi, divulgatori che possano rinforzare ulteriormente il lavoro che l’equipe svolge sul

territorio, accendendo spie e segnali d’allarme riguardo la “normalizzazione” dei linguaggi e di alcune pratiche

che hanno condizionato il nostro immaginario nel tempo, con la consapevolezza che il problema non

appartiene al singolo, ma si tratta di una questione che riguarda l’intera comunità.

Anche quest’anno tanti i linguaggi espressivi che si sono alternati: musica, danza, teatro, arti visive.

A tal proposito si ringraziano le ballerine Miriam Lutzu, Barbara Lutzu e Martina Mazza (ASD DanceAcademy

Ozieri), l’attrice Anna Rosa Saba (Inoghe Cultura e Spettacolo), l’attore Pasquale Mugoni , il progettista grafico

Leonardo Meloni e la cantante, nonché giurata, Pina Muroni, che si è esibita accompagnata dal chitarrista

Paolo Scodino.

Durante la manifestazione è stato proiettato il documentario che presenta le opere d’arte ed i progetti inerenti

la campagna di sensibilizzazione “Fermati, apri e denuncia” realizzata dal CAV nei 16 Comuni del Distretto,

nel biennio 2022/2024.

Un augurio speciale va a tutti gli artisti che si sono esibiti:

La band Jam Ensemble, con “Fenice” si è aggiudicata il primo premio, ovvero la realizzazione di un videoclip

musicale, mentre Sara Ledda, con “Alzo la testa” ha ottenuto il secondo posto, menzioni speciali per il brano

“Anima in gabbia” del piccolo Mattia Pinna e per gli Aleph Dharma con “Luca”.

Grazie infinite a tutti gli altri partecipanti: F&G duo con “Salva”, Michele Falzoi con “Marco la donnaccia” e

Out of the blue con “Hope in autumn”, che hanno portato brani inediti scritti appositamente per farsi

testimoni di questo importante messaggio di contrasto alla violenza.

Ringraziamo quanti hanno sostenuto questa importante iniziativa: Ufficio di Piano del P.L.U.S. Distretto

Sanitario Ozieri, Cooperativa Les Delices, Consorzio Network Etico, Scuola civica sovracomunale di musica

“Monte Acuto”; Comune di Ozieri, Comune di Bultei, Istituzione San Michele; Forze dell’ordine; tutta la giuria

di esperti; Odv Possibilmente, Associazione Inoghe cultura e spettacolo; Associazione Moica; Associazione

DanceOzieri Academy; Agenzia pubblicitaria l’Affare; Evntu di Paolo Ventura; Il materiale emotivo di Anna

Becciu; Croce Ottagona, l’illustratore Nicola Marras, Artesonos di Jo Erre, il Punto Sociale, Novaetica, Ncc di

Lello Fantasia e “Immagini Studio” di Giuseppe Mazza .

L’equipe è già a lavoro per organizzare le iniziative in programma nel mese di marzo, che celebra la giornata

internazionale dei diritti delle donne, per la quale vi sono in serbo una serie di manifestazioni ed incontri di

sensibilizzazione che presto verranno presentati alla stampa e alle comunità di Distretto

Concorso Viola 2024: 100.000 Spettatori e Messaggi di Speranza