Condannata per estorsione, arrestata a Piombino: deve scontare oltre due anni di carcere
Piombino (Livorno) 18 marzo 2026 Condannata per estorsione, arrestata a Piombino: deve scontare oltre due anni di carcere
Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Livorno, impegnati anche nella verifica del rispetto delle misure cautelari e nell’esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
In questo contesto si inserisce l’operazione condotta dai militari della stazione di Piombino, che hanno rintracciato e arrestato una donna di oltre 50 anni, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura di Livorno.
La donna è stata condannata in via definitiva a 2 anni e 4 mesi di reclusione per un episodio di estorsione risalente al 2021, avvenuto a Venturina Terme.
Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, all’origine della vicenda vi sarebbero fatti maturati nell’ambito di rapporti personali intrattenuti dalla donna in quel periodo. Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato a delineare un quadro probatorio ritenuto sufficiente per arrivare alla condanna definitiva.
Una volta individuata, la donna è stata accompagnata negli uffici dei carabinieri per le procedure di rito e successivamente trasferita presso la casa circondariale di Pisa, dove dovrà scontare la pena.
L’operazione rientra nella più ampia attività dell’Arma finalizzata al contrasto dei fenomeni di illegalità e al controllo di soggetti già noti alle forze dell’ordine, anche in relazione a comportamenti recidivi o commessi in diverse aree del territorio nazionale.