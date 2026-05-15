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Condannati quattro consiglieri comunali, Perini: non sono più disposto a tollerare

Politica

15 Maggio 2026

Condannati quattro consiglieri comunali, Perini: non sono più disposto a tollerare

Livorno 15 maggio 2026 Condannati quattro consiglieri comunali, Perini: non sono più disposto a tollerare

Attraverso un post pubblicato sui social, il consigliere comunale Alessandro Perini, esponente di Fratelli d’Italia, ha reso nota la condanna di quattro consiglieri comunali, definirono Perini “squadrista”.

Nel messaggio diffuso online, il consigliere ha commentato duramente la vicenda, parlando di anni di attacchi personali e accuse ritenute diffamatorie.

«Da anni si inventano accuse, situazioni e si distorce la verità per infangarmi», ha scritto Perini. «Sulla mia pelle è stato detto e fatto davvero di tutto, senza alcun limite morale».

L’esponente di Fratelli d’Italia ha poi aggiunto: «Io però non sono più disposto a tollerare queste bassezze e non mi fermerò, finché ognuno non avrà risposto delle proprie azioni».

La vicenda riporta al centro del dibattito politico cittadino il clima di forte tensione che negli ultimi anni ha caratterizzato diversi scontri tra maggioranza e opposizione all’interno del Consiglio comunale livornese