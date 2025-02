Home

Condannato dal tribunale di Milano, sorpreso a spacciare in centro a Livorno. In carcere 26enne nordafricano senza fissa dimora

28 Febbraio 2025

ICarabinieri della Stazione di Livorno Centro che hanno rintracciato e tratto in arresto un 26enne africano, senza fissa dimora sul territorio, che doveva espiare una pena detentiva di 1 anno comminatagli dall’Ufficio Esecuzioni Penali di Milano per il reato di spaccio.

I militari di Livorno hanno deciso di controllare il giovane, notato in piazza della Repubblica durante un servizio esterno, poiché alla loro vista ha adottato un atteggiamento evitante, come a voler eludere il controllo.

I sospetti degli operanti si sono rivelati fondati dato che il ragazzo, da un controllo in banca dati, è risultato attinto da un provvedimento di carcerazione. Non solo, ma all’atto della perquisizione cui è stato sottoposto per l’occasione è stato trovato in possesso ancora una volta di stupefacente, 30 grammi di hashish, che, secondo la ricostruzione degli operanti, sarebbe stato destinato allo smercio.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la locale casa circondariale e contestualmente anche denunciato penalmente per spaccio di stupefacenti all’AG di Livorno.