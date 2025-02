Portoferraio (Isola d’Elba) 9 febbraio 2025 Condannato per droga, viene arrestato e ne ha altra addosso

La Polizia di Stato di Livorno arresta un uomo di 28 anni condannato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di giovedì 6 febbraio a Portoferraio, gli agenti del Commissariato di Portoferraio eseguivano un ordine di carcerazione per violazione dell’art. 73 della legge sul contrasto degli stupefacenti, emesso dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti di un cittadino italiano di 28 anni domiciliato a Portoferraio, cameriere di professione, con precedenti specifici per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo veniva rintracciato dagli agenti che, in occasione dell’arresto, lo perquisivano trovandolo in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

Gli agenti del Commissariato, dopo aver proceduto ai rilievi del caso attraverso personale della locale Polizia Scientifica, associavano il soggetto presso la casa circondariale di Portoazzurro oltre a segnalarlo alla Prefettura di Livorno per l’avvio della procedura amministrativa prevista dalla normativa vigente in caso di possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.