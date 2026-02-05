Home

Condannato per rapina e tentato omicidio: scatta l’arresto al porto di Livorno

5 Febbraio 2026

Livorno 5 febbraio 2026 Condannato per rapina e tentato omicidio: scatta l’arresto al porto di Livorno

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Livorno hanno tratto in arresto un uomo poco più che trentenne, di origini campane, ritenuto responsabile, a seguito di condanna, di rapina e tentato omicidio in concorso.

L’attività è scattata in esecuzione di un ordine di carcerazione, mentre la condotta risalirebbe al giugno 2013, quando l’indagato, in concorso con altri quattro giovani partenopei, aveva aggredito la vittima rapinandolo e colpendolo con più fendenti in vari punti del corpo con un coltello.

A seguito del provvedimento definitivo e reso esecutivo dall’Autorità Giudiziaria di Roma lo scorso 28 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Livorno hanno rintracciato l’uomo presso lo scalo portuale labronico. dopo averlo compiutamente identificato e perquisito lo hanno condotto presso gli uffici del Comando per le rituali attività di polizia giudiziaria e poi tradotto presso il carcere di Livorno in cui dovrà scontare una pena detentiva di 8 anni.