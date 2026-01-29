Home

Marciana Marina (Isola d’Elba, Livorno) 29 gennaio 2026 Condannato per violazione degli obblighi familiari, 40enne in carcere

I Carabinieri della Stazione di Marciana Marina hanno arrestato un uomo di quarant’anni gravato da ordine di carcerazione per reati in materia di violazione obblighi familiari.

Le condotte risalirebbero all’arco temporale compreso nel biennio 2016 2018, periodo in cui l’uomo è stato riconosciuto responsabile della commissione dei citati reati in una provincia del nord Italia.

Gli elementi raccolti dai Carabinieri hanno portato ad una prima pronuncia nel 2024, resa poi definitiva da quella di un Tribunale del nord Italia.

A seguito di tale ultimo provvedimento i Carabinieri di Marciana Marina hanno rintracciato l’uomo, lo hanno tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, lo hanno tradotto presso il carcere di Porto Azzurro dove dovrà scontare la pena detentiva di anni uno a mesi quattro oltre al alla multa di euro 1.000.