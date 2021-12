Home

Cronaca

“Condizionatori rumorosi”, Salvetti ordina lo stop dell’impianto all’Hotel Palazzo

Cronaca

9 Dicembre 2021

“Condizionatori rumorosi”, Salvetti ordina lo stop dell’impianto all’Hotel Palazzo

Livorno 9 dicembre 2021

Stop ai condizionatori all’Hotel Palazzo. Con l’ordinanza del Sindaco n. 364 del 06/12/2021 viene interdetto l’utilizzo dell’impianto di condizionamento a causa di emissioni rumorose

Il tutto è partito da degli esposti pervenuti all’Amministrazione Comunale per il disturbo da rumore prodotto dagli impianti a servizio dell’Hotel Palazzo,

Il Comune di Livorno, con la Determinazione Dirigenziale n. 7154 del 24/09/2021 “Hotel Palazzo, – esecuzione interventi di mitigazione del rumore” con la quale, relativamente agli impianti a servizio ordinava:

1. di eseguire, entro 30 giorni dalla notifica, interventi di mitigazione del rumore tali da riportare entro i limiti di legge le immissioni acustiche negli ambienti di vita limitrofi, comunicando all’Amministrazione Comunale la data di avvio dei lavori stessi e il relativo cronoprogramma;

2. di comunicare tempestivamente la conclusione degli interventi di cui al punto 1 al Comune

3. di presentare, entro i successivi 15 giorni dalla conclusione degli interventi, una relazione di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95),

Dal momento che il Comune non ha ricevuto la relazione di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95) attestante l’esecuzione dei dei lavori prescritti nei termini assegnati con la citata determinazione n. 7154/2021 il sindaco Luca Salvetti ha firmato l’ordinanza 364

Nell’ordinanza ordina alla società proprietaria l’interdizione immediata dell’utilizzo degli impianti esterni di condizionamento a servizio

dell’Hotel Palazzo e specifica che per la loro riattivazione dovranno essere eseguiti gli interventi di mitigazione del rumore prodotto dagli impianti stessi, allo scopo di ricondurre entro i limiti di legge le immissioni acustiche negli ambienti di vita limitrofi e trasmettere al Comune di Livorno una relazione di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95), che descriva gli interventi realizzati e riporti l’esito delle misure effettuate ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente

L’ordinanza n° 364 del 6 dicembre 2021

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin