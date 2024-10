Home

Condizioni casotto autisti alla stazione, USB: serve un celere intervento

25 Ottobre 2024

Condizioni casotto autisti alla stazione, USB: serve un celere intervento

Livorno, 25 ottobre 2024

Il sindacato USB Livorno, a poco più di un mese dalla precedente segnalazione relativa alle pessime condizioni e alle infiltrazioni d’acqua nella stanza autisti stazione centrale di Livorno adibita alle soste retribuite, e non, denuncia il perdurare di tale situazione.

Considerata il perdurare della situazione e il mancato adeguamento de i locali per renderli quantomeno sicuri e dignitosi, il sindacato chiede un celere l’intervento a Ispettorato Territoriale del Lavoro Livorno-Pisa, ASL Nord Ovest Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL), Comune di Livorno e Regione Toscana

Di seguito quanto segnalato da Asia Usb Livorno il 9 settembre scorso:

“Con la presente segnaliamo, nella giornata di ieri domenica 8 settembre, l’allagamento dei locali di Autolinee Toscane antistanti l’ingresso principale della Stazione Centrale di Livorno e consistenti in servizi igienici e una minuscola area di sosta (funzione puramente teorica) per i conducenti della stessa azienda.

Quanto sopra, specie in considerazione degli impianti elettrici che servono e percorrono la precaria struttura, ha pertanto costituito e costituisce un fattore di forte rischio facilmente immaginabile per la sicurezza dei lavoratori, degli utenti e di chiunque transiti presso il capolinea della Stazione.

Come da noi già segnalato in svariate altre occasioni, a prescindere dall’evento meteorologico di ieri che sicuramente chi di dovere avrà modo e convenienza nel classificare “eccezionale”,

la struttura in oggetto versa in condizioni di assoluto degrado con annessi rischi e pericoli, non da ieri e per 365 giorni all’anno e, peraltro, non assolve per oggettiva inadeguatezza alla funzione di area di sosta e ristoro per i lavoratori in pausa turno – non retribuita – che spesso si protrae per quasi un’ora e con più conducenti nello stesso momento.

Chiediamo pertanto l’immediata messa in sicurezza della struttura, per quanto possibile, e soprattutto che i turni dei conducenti siano riformulati senza che prevedano pause turno presso il capolinea della stazione, circostanza che costringerebbe ancora i lavoratori a permanere in un locale angusto e pericoloso piuttosto che a vagare senza meta, con la brutta stagione, nell’attesa di riprendere il servizio. Alleghiamo alla presente due video sulla situazione di ieri pomeriggio, con i locali fatiscenti allagati e inaccessibili.

Concludiamo non potendoci esimere dal constatare che anche questa, tra le altre innumerevoli, costituisce da parte di Autolinee Toscane un’assoluta e gravissima mancanza di rispetto per la dignità dei propri dipendenti, attitudine conclamata e concausa della cronica difficoltà nel reperire nuovo personale e perfino nel trattenere quello già in organico”.

