Condizioni istituto Alberghiero, Rosignano nel Cuore chiede rassicurazioni ad Asl e vigili del fuoco

24 Gennaio 2023

Condizioni istituto Alberghiero, Rosignano nel Cuore chiede rassicurazioni ad Asl e vigili del fuoco

Rosignano 23 gennaio 2023

In data odierna Il Gruppo Consiliare Rosignano nel Cuore ha inviato agli enti competenti ( Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco di Livorno; Dipartimento Prevenzione ASL Toscana Nord-Ovest; Servizio Igiene Pubblica e Nutrizione, Zona Valli Etrusche – ASL Toscana Nord-Ovest) una richiesta di informazioni, relative ai possibili rischi legati alle condizioni precarie in cui si trova l’edificio che ospita l’Istituto Professionale Alberghiero di Rosignano Marittimo

Le richieste di Rosignano nel Cuore:

“L’immobile che ospita l’Istituto Alberghiero di Rosignano Marittimo è da tempo al centro

dell’attenzione pubblica per le pessime condizioni in cui versa.

Recentemente sono state diffuse fotografie che mostrano la presenza di crepe nei muri,

muffe ed efflorescenze, infiltrazioni idrometeoriche. Viene inoltre segnalata la presenza di

volatili nel sottotetto.

Con la presente si chiedono rassicurazioni agli Enti in indirizzo relativamente all’assenza di

rischi strutturali e di rischi per la salute per gli studenti ed i lavoratori che quotidianamente

frequentano i locali dell’Istituto in oggetto, eventualmente, ove fosse ritenuto opportuno,

anche disponendo sopralluoghi ed indagini ulteriori.

Qualora i suddetti Enti fossero già in possesso di informazioni che consentano di escludere i

suddetti rischi, anche senza effettuare ulteriori ispezioni, sarebbe raccomandabile la

tempestiva e massima diffusione di tale notizia, al fine di impedire che il clamore mediatico

(peraltro ampiamente giustificato dalle indecorose condizioni dell’immobile) possa

innescare la diffusione di notizie false che potrebbero compromettere l’attività scolastica.

