Confcommercio chiede un incontro alla neoeletta sindaca di Collesalvetti, Sara Paoli

13 Luglio 2024

Livorno 13 luglio 2024 – Confcommercio chiede un incontro alla neoeletta sindaca di Collesalvetti, Sara Paoli

“Abbiamo chiesto un incontro per avviare un dialogo costruttivo e proficuo con l’amministrazione” fanno sapere dall’associazione.

“Siamo fiduciosi che questa nuova amministrazione colga tutte le opportunità per affrontare con rinnovata energia le sfide dell’economia locale”.

“La piccola distribuzione commerciale sta attraversando un periodo di difficoltà e trasformazione”, continua Pieragnoli, “ma nel Comune di Collesalvetti insistono diverse realtà che con determinazione ed entusiasmo lavorano per rendere il territorio più accogliente e vivibile. Sto parlando delle micro imprese del terziario di mercato, delle imprese rurali che uniscono all’attività agricola quella ricettiva, degli enti del Terzo Settore, delle associazioni sportive e sociali. Il nostro compito è quello di tutelare le imprese che prefigurano un presidio nel Comune e nelle frazioni, per cui nostra intenzione è quella di portare alla sindaca le principali criticità che i commercianti stanno vivendo, in modo da individuare insieme le soluzioni più efficaci e le azioni da intraprendere per la valorizzazione del settore e per lo sviluppo di una zona che ha ancora molte potenzialità”.

“Siamo convinti”, conclude Pieragnoli, che un confronto diretto e collaborativo con le amministrazioni comunali, possa portare a soluzioni concrete e condivise, capaci di dare nuovo impulso a Collesalvetti e dintorni”.