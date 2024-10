Home

25 Ottobre 2024

Confcommercio: “Crociere, una risorsa fondamentale senza mai perdere di vista la necessità di uno sviluppo sostenibile”

Livorno 25 ottobre 2024 – Confcommercio: “Crociere, una risorsa fondamentale senza mai perdere di vista la necessità di uno sviluppo sostenibile”

Le crociere come risorsa fondamentale per il rilancio di Livorno: il punto di Confcommercio. “Non basta cambiare una lettera nel nome per fare tornare i conti”

Pieragnoli sulla posizione del sindaco di Ancona Daniele Silvetti rispetto alle crociere.

Su Facebook si fa ironia sulla differenza tra Salvetti sindaco di Livorno e Silvetti, sindaco di Ancona. Sembra infatti che quest’ultimo sia voce critica sulle crociere e sul loro impatto economico e ambientale. Su questa ironia interviene il direttore della Confcommercio provinciale Federico Pieragnoli.

“Quello che fa ridere è che si facciano i conti senza l’oste: gli operatori economici di Livorno continuano a vedere nelle crociere una risorsa importante, anche se ovviamente non sufficiente, per la crescita tessuto commerciale e turistico.

Le crociere danno lavoro a centinaia di persone, e portano a Livorno migliaia di visitatori che animano spesso i nostri quartieri commerciali limitrofi al porto, con ricadute positive per bar, ristoranti e negozi. Livorno continua a essere una destinazione strategica per il turismo crocieristico, con un incremento di presenze rispetto agli anni precedenti. Questo trend positivo si traduce in maggiore indotto economico per la città.

La nostra associazione rappresenta le piccole imprese del territorio”, continua Pieragnoli, “e non ha la competenza per addentrarsi nelle questioni ambientali, ma sulla questione economica siamo parecchio distanti dalla posizione scettica che ha assunto recentemente il sindaco di Ancona Silvetti”.

Confcommercio Livorno sottolinea inoltre l’importanza di mantenere il dialogo aperto con tutti gli attori coinvolti, per garantire che le crociere possano continuare a essere un’opportunità di crescita per l’intera comunità, senza mai perdere di vista la necessità di uno sviluppo sostenibile

