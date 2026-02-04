Home

Uncategorized

Confcommercio e Confesercenti: “Pronti al dialogo con i residenti, per una città viva e sicura”

Uncategorized

4 Febbraio 2026

Confcommercio e Confesercenti: “Pronti al dialogo con i residenti, per una città viva e sicura”

Livorno 4 febbraio 2026 Confcommercio e Confesercenti: “Pronti al dialogo con i residenti, per una città viva e sicura”

Confcommercio e Confesercenti: “Pronti al dialogo con i residenti, per una città viva e sicura”

Le due associazioni sono state ricevute dal Prefetto, insieme al Sindaco e a una delegazione di imprenditori di via Cambini

I direttori di Confcommercio e Confesercenti commentano l’incontro svoltosi ieri pomeriggio con il Prefetto di Livorno, il Sindaco e una delegazione di imprenditori di via Cambini. Un incontro che – secondo le due associazioni – «ha rappresentato un passo importante verso una gestione più condivisa e serena della vita cittadina».

«Come Confcommercio e Confesercenti Livorno – dichiarano all’unisono – vogliamo ringraziare il Prefetto per la sensibilità e la disponibilità dimostrate e il Sindaco per il suo impegno nel favorire un confronto costruttivo tra tutte le parti coinvolte. Siamo convinti che la strada da seguire sia quella della collaborazione e non dello scontro».

In questo quadro, le due associazioni guardano con attenzione e favore alle posizioni espresse dal Comitato Modì di via Cambini.

«Il Comitato riconosce il valore sociale, culturale ed economico delle attività commerciali, e vogliamo ribadirlo con chiarezza: non siamo certo contro i residenti. Al contrario, siamo tra i primi a voler tutelare l’equilibrio di quell’ecosistema sociale urbano, di cui fanno parte cittadini e imprenditori. Per questo siamo disponibili a riprendere e rafforzare il dialogo tra imprenditori e cittadini, per individuare soluzioni capaci di garantire il diritto al riposo senza spegnere l’anima della città».

Le associazioni confermano inoltre il proprio impegno nel promuovere il rispetto delle regole da parte degli operatori.

«Faremo tutto il possibile affinché le attività possano lavorare in modo corretto e responsabile – afferma Federico Pieragnoli di Confcommercio – nell’interesse dei residenti e di una città aperta e accogliente. E siamo convinti che un lavoro di qualità rappresenti il miglior presidio per la sicurezza e la vivibilità dei quartieri».

«Continuando a collaborare con le istituzioni e con i rappresentanti dei cittadini – aggiunge Alessandro Ciapini di Confesercenti – potremo dimostrare che una convivenza equilibrata non solo è possibile, ma è la strada giusta per la crescita di Livorno».