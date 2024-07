Home

Confcommercio: “I dehors sono parte del paesaggio. Bene il dialogo con l’amministrazione sul Regolamento. Ora acceleriamo”

20 Luglio 2024

Livorno 20 luglio 2024 – Confcommercio: “I dehors sono parte del paesaggio. Bene il dialogo con l’amministrazione sul Regolamento. Ora acceleriamo”

Negli ultimi anni, i dehors sono diventati una componente fondamentale per l’economia cittadina di Livorno. Grazie alla lungimiranza dell’amministrazione precedente, che ha avviato un tavolo di confronto con le associazioni di categoria, si è posta la base per un dialogo costruttivo volto a favorire le imprese locali. Questa collaborazione prosegue, con l’obiettivo di approntare un regolamento che fornisca chiarezza agli imprenditori.

Federico Pieragnoli, direttore provinciale Confcommercio, parla del ruolo che hanno assunto i dehors nel periodo immediatamente successivo alla pandemia, che continua a essere valido anche oggi:

“L’occupazione di suolo pubblico con tavoli e attrezzature per i pubblici esercizi rappresenta non solo un’opportunità per i pubblici esercizi di espandere la propria capacità di accoglienza, ma anche un elemento che arricchisce la vita sociale e culturale della nostra città.

La possibilità di usufruire di spazi all’aperto ha permesso a molti imprenditori di affrontare meglio le sfide poste dalla pandemia, offrendo al contempo ai cittadini luoghi piacevoli dove ritrovarsi in sicurezza. Ormai sono diventati un elemento tradizionale e vitale del paesaggio urbano”.

“La necessità di un regolamento chiaro e favorevole alle imprese è ora più che mai evidente” interviene presidente di Fipe Confcommercio Livorno Federica Garaffa Cristiani.

Gli imprenditori livornesi devono poter pianificare i propri investimenti senza il timore di cambiamenti normativi che possano mettere a rischio le loro attività.

Stiamo lavorando attivamente con l’amministrazione per definire un regolamento che sia equo e vantaggioso per tutti. Il nostro obiettivo, naturalmente, è garantire che i pubblici esercizi possano operare in un contesto che valorizzi gli spazi esterni come parte integrante dell’economia cittadina. Ma servono al più presto regole stabili e uguali per tutti”.

“La chiarezza normativa è fondamentale per la crescita e lo sviluppo del settore, per cui chiediamo all’amministrazione di continuare le consultazioni con le categorie e di accelerare i lavori sul regolamento di occupazione del suolo pubblico”, conclude Pieragnoli.