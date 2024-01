Home

Cronaca

Confcommercio incontra Salvetti, Feroni e Garufo

Cronaca

19 Gennaio 2024

Confcommercio incontra Salvetti, Feroni e Garufo

Livorno 19 gennaio 2024 – Confcommercio incontra Salvetti, Feroni e Garufo

Stamani il responsabile sindacale della Confcommercio Luca Franciosi ha incontrato il sindaco Luca Salvetti e gli assessori Viola Ferroni e Rocco Garufo riguardo alla riqualificazione di via Grande.

“Durante la riunione abbiamo avuto risposte puntuali e soddisfacenti alle nostre richieste sullo svolgimento dei lavori e in particolare sulla durata e sull’organizzazione del cantiere” dichiara Franciosi.

Quali erano le richieste di Confcommercio?

“La tempistica certa e circoscritta e la pianificazione per distinti step, oltre alla garanzia dell’accesso a ogni esercizio. Abbiamo avuto rassicurazioni per ognuna di queste richieste: il cantiere di via Grande durerà un anno in tutto, la pavimentazione verrà ristrutturata di 50 m in 50 m, in modo da impattare meno possibile sul flusso pedonale e quindi sull’accessibilità della rete commerciale nel suo complesso, anche in quei 50 m sarà possibile entrare nei negozi” riassume Franciosi.

Il Comune ha inoltre assicurato che contestualmente ai lavori di ripavimentazione verrà rinnovata l’illuminazione (i vecchi lampioni sono già stati smontati) e che le colonne verranno interamente ripulite.

Confcommercio ha inoltre chiesto facilitazioni economiche per i disagi derivanti, seppur mitigati, del cantiere, incontrando il favore dell’amministrazione che si è attivata sin da subito.

Federico Pieragnoli, il direttore provinciale Confcommercio, non nasconde la soddisfazione per un lavoro di concertazione andato nella direzione auspicata: “Alcuni dettagli tecnici eviteranno di impattare sull’accessibilità agli esercizi e sulla visibilità delle vetrine. Per le micro imprese del commercio la perdita di anche solo pochi giorni di lavoro sarebbe estremamente nociva. Ringraziamo l’amministrazione perché sindaco e assessori hanno recepito le istanze degli imprenditori, trovando soluzioni adeguate con la ditta appaltatrice. E soprattutto ringraziamo per l’ascolto e la lungimiranza”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin