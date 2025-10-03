Home

Confcommercio Livorno contro i 'contratti pirata': "Garantire legalità e tutela per lavoratori e imprese"

3 Ottobre 2025

Confcommercio Livorno contro i ‘contratti pirata’: “Garantire legalità e tutela per lavoratori e imprese”

Livorno 3 ottobre 2025 Confcommercio Livorno contro i 'contratti pirata': "Garantire legalità e tutela per lavoratori e imprese"

“Il dumping contrattuale rappresenta un fenomeno in pericolosa crescita che rischia di compromettere l’attività aziendale e che mina alle fondamenta il benessere, la qualità del lavoro e la vita dei lavoratori. Per questo è importante che le imprese prestino la massima attenzione nella scelta del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) da applicare”.

Confcommercio Livorno lancia un vero e proprio allarme in seguito all’indagine presentata a livello nazionale sui “contratti pirata”: “L’appello che rivolgiamo a tutte le imprese è quello di orientarsi esclusivamente verso i CCNL siglati dalle organizzazioni sindacali dotate di comprovata rappresentatività nazionale, come quelli sottoscritti da Confcommercio stessa” afferma il direttore provinciale di Confcommercio Livorno, Federico Pieragnoli.

“Questi contratti rappresentano un riferimento certo e affidabile per la corretta e trasparente gestione dei rapporti di lavoro e sono frutto di un confronto costante e responsabile con le parti sociali, rappresentando la migliore garanzia di legalità, equità e stabilità per il mondo del lavoro. Il rapporto sul dumping contrattuale ci dice che oggi i ‘contratti pirata’ sono oltre 200 e riguardano circa 160mila dipendenti e oltre 21mila aziende, ma è fondamentale che le imprese sappiano che andando in questa direzione compromettono i diritti dei propri dipendenti, privandoli di una quattordicesima, di ferie adeguate e di tutele essenziali in caso di malattia o necessità familiari, oltre ad esporsi a contenziosi e a un’incertezza normativa che può avere ripercussioni sulle attività aziendali”.

“Un lavoratore con contratto in dumping può perdere in media 7.921 euro l’anno rispetto al CCNL Confcommercio, e un lavoratore con un contratto meno tutelante può arrivare a perdere fino a 12.200 euro in un anno, per un fenomeno che arriva a far perdere allo Stato 553 milioni l’anno – spiega Pieragnoli –. Il ricorso a ‘contratti pirata’ genera una concorrenza sleale che danneggia tanto i lavoratori quanto le imprese virtuose, in quanto privano i lavoratori di diritti e garanzie fondamentali ed espongono le imprese che li applicano a rischi legali e sanzionatori, compromettendo la loro reputazione e la sostenibilità a lungo termine”.

“C’è sicuramente bisogno di una maggiore attenzione su questo fenomeno da parte del Governo, a cui chiediamo un impegno concreto per impedire l’applicazione di ‘contratti pirata’, a partire dall’indicazione obbligatoria del codice identificativo dei CCNL, dalla misurazione della rappresentatività di sindacati e associazioni datoriali, oltre al rafforzamento della bilateralità come certificazione di qualità e dal necessario potenziamento degli strumenti di vigilanza e monitoraggio” conclude il direttore di Confcommercio Livorno.

