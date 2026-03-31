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Cronaca

Confcommercio Livorno lancia “Bimbi Sicuri on the Beach”: più sicurezza per famiglie e stabilimenti

Cronaca

31 Marzo 2026

Confcommercio Livorno lancia “Bimbi Sicuri on the Beach”: più sicurezza per famiglie e stabilimenti

Livorno 31 marzo 2026 Confcommercio Livorno lancia “Bimbi Sicuri on the Beach”: più sicurezza per famiglie e stabilimenti

Confcommercio Livorno e il suo Sindacato Balneari rafforzano l’impegno sul fronte della sicurezza in spiaggia e della qualità dell’accoglienza turistica

Collaborazione con Emergency Lab rivolta agli stabilimenti balneari del territorio.

L’accordo, presentato ufficialmente nel corso della conferenza stampa di oggi, introduce un programma di attività formative pensate per aumentare la consapevolezza e la preparazione degli operatori e delle famiglie sui principali rischi legati alla permanenza in spiaggia, con un focus specifico sull’età pediatrica.

Tra le prime iniziative in partenza c’è il progetto “Bimbi Sicuri on the Beach”, un corso gratuito che punta a fornire strumenti pratici e immediatamente applicabili per prevenire e gestire le situazioni più comuni che possono verificarsi durante una giornata al mare.

Dalla prevenzione dei colpi di sole e dei piccoli traumi, fino alla gestione di ferite, punture di insetti o meduse e segnali di allarme più complessi, il percorso formativo è pensato per offrire una guida chiara e concreta a chi vive la spiaggia quotidianamente: non solo operatori balneari, ma anche genitori, nonni, educatori e animatori.

“L’obiettivo è duplice – spiega il presidente SIB Confcommercio Livorno Fulvietto Pierangelini, – da un lato aumentare il livello di sicurezza nei nostri stabilimenti balneari, dall’altro valorizzare ulteriormente l’offerta turistica del territorio, consolidando le strutture come luoghi sempre più attenti al benessere delle famiglie”.

“Con questa iniziativa vogliamo compiere un passo concreto nella direzione di una balneazione sempre più sicura e qualificata – Pierangelini, presidente SIB Confcommercio Livorno. I nostri stabilimenti non sono solo luoghi di svago, ma presidi fondamentali di accoglienza e tutela, soprattutto per le famiglie. Investire sulla formazione significa rafforzare il valore del nostro sistema balneare e la sua capacità di rispondere alle nuove esigenze del turismo”.

L’iniziativa si inserisce quindi nel percorso del SIB Confcommercio Livorno volto a sostenere le imprese balneari non solo sul piano economico, ma anche su quello della formazione, dell’innovazione e della responsabilità sociale.

“Questo progetto – aggiunge Alessio Giovarruscio, responsabile sindacale Confcommercio Livorno – rappresenta un esempio virtuoso di come il sistema associativo possa affiancare concretamente le imprese, offrendo strumenti utili e immediatamente applicabili. La sicurezza è un tema centrale anche sotto il profilo della responsabilità degli operatori, e iniziative come questa aiutano a lavorare meglio e con maggiore consapevolezza”.

“Abbiamo costruito un percorso formativo semplice ma estremamente concreto – sottolinea Cecilia Pellegrinetti, responsabile formazione Confcommercio Livorno. L’obiettivo è mettere le persone nelle condizioni di riconoscere i rischi più comuni e intervenire correttamente nei primi momenti, che sono spesso decisivi. È una formazione accessibile a tutti, ma con contenuti di grande valore pratico”.

“Il mare è un ambiente meraviglioso ma non privo di rischi, soprattutto per i più piccoli – spiega Massimiliano Barsotti, titolare di Emergency Lab –. Con questo progetto vogliamo diffondere una cultura della prevenzione e della gestione corretta delle emergenze, dando strumenti semplici ma fondamentali. Sapere cosa fare, e cosa evitare, può davvero fare la differenza”.

Attraverso questa collaborazione, oltre alle iniziative gratuite rivolte alla clientela, gli stabilimenti potranno offrire altri servizi aggiuntivi di grande valore come il BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) e il PBLSD (Pediatric Basic Life Support and Defibrillation), che insegnano le manovre di primo soccorso e l’uso del defibrillatore per rianimare adulti o bambini/lattanti in arresto cardiaco

Emergency Lab è Centro di Formazione Salvamento Academy attivo nella formazione e divulgazione della cultura del Primo Soccorso, in particolare:

Primo soccorso pediatrico

BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) e PBLSD (Pediatric Basic Life Support and Defibrillation)

Primo Soccorso Aziendale

BAU – Basic Animal Urgency

MIAO – Methods of Intervention in Animal Occurrences

Oxygen First Aid & Water Safety (Assistenti bagnanti)

SIB CONFCOMMERCIO LIVORNO

E’ il Sindacato Italiano Balneari della provincia di Livorno. Associa le imprese che gestiscono il demanio marittimo in concessione.