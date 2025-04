Home

4 Aprile 2025

Livorno 4 aprile 2025 Confcommercio Livorno ospita il Business Angel Club

Confcommercio Livorno è lieta di ospitare l’iniziativa del Business Angel Club (BAC) di Livorno dal titolo “Innovazione e cambiamento: quali modelli di gestione virtuosi a vantaggio del territorio livornese”. L’evento, rivolto alle imprese e agli interessati ad investire sul territorio, si terrà l’8 aprile 2025 alle ore 18:30 nella sede di Confcommercio Livorno.

“Siamo sempre pronti a sostenere iniziative che possano creare nuove opportunità per le imprese”, afferma Francesca Marcucci, presidente provinciale Confcommercio. “L’innovazione è una leva strategica per il futuro, e momenti di confronto come questo sono fondamentali per costruire una rete solida tra imprenditori, investitori e startup.”

Il Business Angel Club Network, di cui il Business Angel Club Livorno fa parte, ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo locale attraverso l’innovazione e il networking tra imprese e professionisti. L’incontro offrirà a imprenditori, investitori e startup un’opportunità unica per confrontarsi su modelli di gestione innovativi e sulle potenzialità offerte dall’Open Innovation.

Programma dell’evento

Come investire in startup – Intervento a cura di Alberto Giusti, Business Angel e fondatore del Business Angel Club Network

Tavola rotonda su Open Innovation

Partecipanti:

Francesca Marcucci – Presidente Confcommercio Livorno

Barbara Politi – Consulente in gestione strategica delle innovazioni e della proprietà industriale

Pietro Angelini – Amministratore Delegato del Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, Direttore Generale di Navigo

Claudia Pavoletti – Giurista internazionale in proprietà intellettuale e nuove tecnologie

Startup Live Clinic

Una startup e una PMI innovativa presenteranno i loro progetti, seguiti da una sessione di domande e risposte. Le aziende invitate sono Elemento Cloud e Seares.

“Sarà un’occasione preziosa” continua Marcucci, “per scoprire le potenzialità dell’Open Innovation, un modello di innovazione collaborativa in cui le aziende non si affidano solo a risorse interne per sviluppare nuovi prodotti, servizi o processi, ma si aprono a contributi esterni, come startup, università, centri di ricerca e clienti. Le aziende possono quindi acquisire e condividere idee, tecnologie e competenze per accelerare il proprio sviluppo e ridurre i costi e i rischi dell’innovazione”.

L’incontro è aperto a tutti gli interessati. Per partecipare, si raccomanda la registrazione anticipata su: https://info.digitalbuildingblocks.it/it/evento-bac-livorno