2 Febbraio 2025

Livorno 2 febbraio 2025 Confcommercio Livorno: “Sicurezza fondamentale per le nostre attività. Pronti a collaborare”

Decreto Piantedosi: “Linee guida per i pubblici esercizi volontarie, positivo chiarimento del Viminale”

“La precisazione del Viminale sulla volontarietà delle linee guida contenute nel Decreto Piantedosi dovrebbe porre fine alle polemiche di questi giorni e anzi aprire un capitolo di collaborazione. La sicurezza è un tema centrale per le nostre attività e per i clienti” afferma la presidente provinciale Fipe Confcommercio Livorno, Federica Garaffa Cristiani.

“Siamo certi che la collaborazione con il Ministero e le forze dell’ordine sia la strada giusta per una prevenzione efficace. Per questo auspichiamo la convocazione di un tavolo di lavoro per definire le modalità applicative del Decreto, evitando che responsabilità estranee ai pubblici esercizi ricadano sulle imprese”.

Il Codice di Condotta introduce linee guida per prevenire atti illegali e situazioni di rischio per l’ordine pubblico. “L’importante è che restino strumenti volontari, utili alla stipula di accordi territoriali, senza imporre nuovi oneri agli operatori” sottolinea il direttore generale di Confcommercio Livorno, Federico Pieragnoli.

“Imprenditori e gestori di locali sono i primi a subire gli effetti negativi del degrado e investono quotidianamente per garantire ambienti sicuri. Un provvedimento che li supporta in questa direzione è positivo, purché non scarichi su di loro oneri impropri”.

“Ora ci aspettiamo un confronto costruttivo per valutare l’applicazione del Decreto alle diverse realtà territoriali, sempre nel rispetto della libertà di adesione degli operatori. Ricordiamo che la sicurezza è un dovere dello Stato: gli imprenditori continuano a pagare oltre il 70% di tasse, nelle quali questa voce è già inclusa” conclude Pieragnoli.

