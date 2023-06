Home

14 Giugno 2023

Confcommercio presenta “La cena sulla Terrazza”. Come prenotare

Un grande evento protagonista dell’estate livornese

Livorno 14 giugno 2023

La Confcommercio provinciale di Livorno presenta l’evento “Cena sulla Terrazza”, che il 2 luglio porterà 250 persone nel luogo più iconico di Livorno per una cena allestita dall’Associazione Cuochi Livornesi, dal Ristorante della Rotonda e dalla Pasticceria Cristiani, tutti presenti alla conferenza stampa.

“Questa cena, realizzata nel contesto del programma regionale Vetrina Toscana, realizzato dalla Regione e supportato dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno; rappresenta un momento straordinario per la nostra associazione, sia per la promozione dei prodotti enogastronomici locali, sia per il momento celebrativo delle imprese cittadine e della cultura imprenditoriale”.

Così la presidente provinciale Confcommercio Francesca Marcucci, che ha fortemente voluto L’iniziativa aperta alla cittadinanza e fortemente identitaria per la città di Livorno.

“Nella stessa location il giorno precedente assisteremo il Palio Marinaro e “La Cena” ci sembra un’ottima occasione per valorizzare le tradizioni remiere insieme ai prodotti tipici della zona”.

Il menu è curato e preparato dall’Associazione Cuochi Livornesi, dal ristorante Chalet della Rotonda e dalla Pasticceria Cristiani.

“Un ringraziamento speciale va all’amministrazione comunale che ci ha dato il suo patrocinio nel contesto di un ben più ampio programma di eventi che verrà presentato in Comune; nonché alla Fondazione Lem, per la gestione per gli eventi sul demanio” continua la presidente Marcucci.

Sponsor dell’iniziativa sono la Generali, Agenzia di Livorno Via Cairoli, e la George Menaboni.

Come si svolgerà la cena? Chi può partecipare?

“Sono state invitate le autorità cittadine, provinciali, regionali e nazionali, ma la partecipazione è aperta a tutti. I biglietti sono acquistabili solo tramite prevendita al costo di 45 €.

Saranno allestiti tavoli da 10 persone. Consigliamo a chi vuole partecipare di scrivere subito a stampa@confcommercio.li.it o chiamare 0586/1761058, perché ancora prima dell’annuncio ufficiale stiamo ricevendo prenotazioni e grande interesse”. – fa notare il direttore provinciale Confcommercio Federico Pieragnoli che aggiunge:

“Come con le altre iniziative Vetrina Toscana realizzate sul nostro territorio, aspiriamo a fare diventare questa cena un evento ricorrente dell’estate livornese. L’interesse riscontrato fin ora ci rende sicuri del successo”.

Partner della serata e dell’intera kermesse Confcommercio è Surfer Joe che da anni anima la Terrazza con i suoi concerti ed iniziative.

Informazioni e prenotazioni:

stampa@confcommercio.li.it

0586/1761058

