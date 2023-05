Confcommercio: una guida dedicata alle attività commerciali e culturali della città

Home

19 Maggio 2023

“FAR CONOSCERE LE NOSTRE ATTIVITA’ A TURISTI E VISITATORI”

Confcommercio sta realizzando per Livorno una guida dedicata alle attività commerciali e culturali della città

Uno snello opuscolo di 100 pagine da distribuire gratuitamente negli uffici turistici e nei punti di informazioni pubblici e privati, in cui turisti e visitatori occasionali potranno consultare agevolmente la lista di attività commerciali, pubblici esercizi, stabilimenti balneari e di tutti i servizi di interesse culturale e commerciale.

Per comparire nella guida turistica sarà sufficiente un contributo anche minimo:

“Esistono diverse quote di partecipazione a seconda dello spazio e del risalto che si vuole avere. Sono ancora disponibili alcuni spazi pubblicitari personalizzati, ma per comparire nella lista di ristoranti, locali, hotel ecc. si parte da un contributo simbolico di 100 euro + iva” spiega il direttore della Confcommercio provinciale Federico Pieragnoli. “E’ importante aderire subito, in modo che possiamo partire al più presto con stampa e distribuzione della guida”.

Chi è interessato ha infatti una settimana di tempo per aderire, scrivendo a turismo@confcommercio.li.it, o chiamando 0586/1761053.

La presidente della Confcommercio provinciale Francesca Marcucci si è impegnata in prima persona per arrivare alla guida alle attività di Livorno: “E’ importante essere trovati, perché i nostri pubblici esercizi, le nostre strutture ricettive, le nostre attività commerciali non sono solo un contorno alla visita turistica e culturale, bensì sono attrazione stessa. Anche una semplice giornata al mare può trasformarsi in un ottima promozione della nostra città, soprattutto se il visitatore occasionale ha l’opportunità di leggere quante offerte culturali e commerciali può trovare a Livorno, e magari portare con sé una guida leggera che lo invoglierà a tornare.”

“In hotel diamo sempre molte informazioni a chi alloggia, e la guida Confcommercio può aiutare il personale della reception a illustrare i servizi richiesti, così come il turista ad orientarsi” afferma il presidente degli albergatori della Provincia di Livorno Gianni Vignoli”.

Giovanni Neri, responsabile della degazione turismo Confcommercio Livorno, è molto fiducioso: “Chi viene da noi (nelle nostre attività cittadine) di solito ritorna. La qualità è alta e tipica, l’accoglienza autentica. Il primo passo, quindi, è farci conoscere, poi starà a noi tenere un livello di ospitalità che fidelizzi il cliente e promuova la città”.

La presidente Marcucci ricorda che nella guida saranno presenti non solo attività ricettive, pubblici esercizi e altri servizi turistici, bensì anche i negozi e le botteghe. Il turismo c’è, le navi arrivano, e possiamo invogliare una buona parte delle presenze a fare shopping nel nostro centro urbano”.

