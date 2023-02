Home

Eventi

Conferenza conoscere Primo Levi, sarà ospite d’eccezione presidente del centro studi “Primo Levi”

Eventi

7 Febbraio 2023

Conferenza conoscere Primo Levi, sarà ospite d’eccezione presidente del centro studi “Primo Levi”

Conoscere Primo Levi ”: conferenza ai Bottini dell’Olio il 9 febbraio alle 17.30

Il presidente del centro studi “Primo Levi” ospite del Lions Club Livorno porto mediceo

Ospite d’eccezione per il Lions Club Porto Mediceo nell’ambito delle iniziative per la “Giornata della Memoria”: il 9 febbraio sarà in città Fabio Levi, direttore del “Centro internazionale di studi Primo Levi “ dedicato al più noto testimone della persecuzione degli ebrei durante il nazifascismo.

Professore universitario di storia contemporanea all’Università di Torino,Fabio Levi studia da sempre le vicende della persecuzione antiebraica in Italia ed è impegnato a mantenere inalterato il prezioso lascito dell’autore di “Se questo è un uomo”, “La tregua”, “I sommersi e i salvati.

La conferenza dal titolo “Conoscere Primo Levi” si terrà il 9 febbraio alle 17.30 ai Bottini dell’Olio. Un’occasione importante per scavare più a fondo nell’opera di Primo Levi e conoscere meglio l’autore che è il simbolo del dovere della testimonianza e del ricordo. Il Lions Club Porto Mediceo è particolarmente legato alla memoria di Primo Levi, tanto che dieci anni fa ha fatto affiggere sotto Palazzo Civico una targa che reca incisa la poesia “Se questo è un uomo”.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla presidente del Mediceo Marina Marenna e dal presidente della comunità ebraica Vittorio Mosseri , è aperta a tutti. La stampa è invitata a partecipare.

Il professor Levi era stato invitato dal Lions Club Porto Mediceo già nel 2020, ma la conferenza fu annullata a causa dell’inizio della pandemia da Covid.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin