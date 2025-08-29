Home

Conferenza pubblica “differenze tra ebraismo e sionismo” al chioschino di villa Fabbricotti

29 Agosto 2025

Conferenza pubblica “differenze tra ebraismo e sionismo” al chioschino di villa Fabbricotti

Livorno 29 agosto 2025 Conferenza pubblica “differenze tra ebraismo e sionismo” al chioschino di villa Fabbricotti

Libertà Livorno invita la cittadinanza alla conferenza di Roberto Benassi del Comitato No guerra No Nato, dal titolo: Ebraismo e sionismo, organizzata da Libertà Livorno presso il chioschino di villa Fabbricotti, viale della Libertà 30, il 23 Febbraio 2025, alle ore 18,00

In caso di pioggia l’incontro si svolgerà presso il Centro Libertà, in Borgo Cappuccini 25.

Ciò che sta compiendo il governo israeliano in Palestina è un atto genocida che nessuna scusante potrà mai giustificare, del tutto speculare alle fasi iniziali dell’olocausto.

Dato il grado di manipolazione sionista sul suo e su altri popoli sorprende che, pur minoritari, esistano gruppi, correnti religiose e singoli esponenti del mondo ebraico che si oppongono fortemente sia a tale atto che all’occupazione israeliana, e più in generale all’ideologia sionista.

In un momento storico in cui è facile compiere semplificazioni e dove l’odio fra i popoli infiamma sempre più gli animi (con gran soddisfazione dei potenti), riteniamo importante fare chiarezza sui collegamenti e le differenze tra ebraismo e sionismo (e israele).

Ci aiuterà Roberto Benassi, già nostro ospite, domenica 31/08/2025 h. 18.00 al Chioschino di Villa Fabbricotti.

50% delle offerte andranno in sostegno a Gaza (vedi locandina)