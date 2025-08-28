Home

Politica

Conferenza zona rossa sindaco e alleati, Ghiozzi risponde alle dichiarazioni di Salvetti e presenta interpellanza per uso improprio di sala istituzionale

Politica

28 Agosto 2025

Conferenza zona rossa sindaco e alleati, Ghiozzi risponde alle dichiarazioni di Salvetti e presenta interpellanza per uso improprio di sala istituzionale

Livorno 28 agosto 2025 – Conferenza zona rossa sindaco e alleati, Ghiozzi risponde alle dichiarazioni di Salvetti e presenta interpellanza per uso improprio di sala istituzionale

“In merito a tali eventi, stigmatizziamo le dichiarazioni del Sindaco, il quale utilizzando in modo del tutto improprio una sala istituzionale, ovvero la sala giunta ( e di questo ne chiederemo conto con un’apposita interpellanza), ha dato vita ad una assurda quanto surreale conferenza stampa di puro stampo politico, non con i membri della giunta, ma addirittura allargata ai segretari dei partiti della maggioranza presente in Consiglio Comunale e dei partiti fuori dalle istituzioni vicini ad essa. È inaccettabile che, in questo contesto, invece di adottare un atteggiamento propositivo e costruttivo per affrontare le problematiche e le eventuali proposte di risoluzione da intraprendere contro il degrado e lo spaccio in Piazza Garibaldi e nel centro di Livorno, Salvetti scelga di attaccare il centrodestra in modo irrazionale partendo dal governo fino ad attaccare anche la Lega a livello locale con il CapoGruppo Carlo Ghiozzi per le dichiarazioni fatte contro l’operato di questa maggioranza che governa la città protratte erroneamente e dannosamente per anni. I livornesi che hanno ascoltato e letto le parole del Sindaco, attraverso i migliaia di commenti sui social, hanno già evidenziato il loro rammarico non apprezzando minimamente le sue dichiarazioni e contestandone le affermazioni: fino a ieri, Salvetti negava l’esistenza di una grave criticità legata allo spaccio e alla criminalità nella area Garibaldi, attribuendo la colpa alle percezioni di insicurezza dei cittadini.

Il Sindaco ha completamente fallito nel suo ruolo, anche quando durante la stessa conferenza stampa ha poi messo, in alcuni sui passaggi, addirittura in dubbio le operazioni che sarebbero state intraprese con l’istituzione della “zona rossa”; non sapendo più come affrontare la situazione, con voli pindarici ha cercato di mettere in atto una strumentale quanto ridicola strategia di attacco all’opposizione di centro destra dichiarandola colpevole della situazione di totale insicurezza del centro città, opposizione che invece da anni instancabilmente denuncia questa problematica.

Riteniamo pertanto che sia giunto il momento in cui il Sindaco, la Giunta, la maggioranza consiliare ed i partiti che sostengono Salvetti, dichiarino ufficialmente e pubblicamente il loro fallimento in tema di sicurezza; la città ormai ha capito che il buonismo e pressappochismo di questi signori non è più la soluzione per risolvere il degrado che da ormai troppi anni attanaglia la nostra povera Livorno”.

Carlo Ghiozzi

Segretario Provinciale e Capogruppo Lega Livorno