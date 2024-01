Home

30 Gennaio 2024

Conferma Bioraffineria a Stagno, la soddisfazione di Antolini

Eni conferma la conversione della raffineria di Livorno in bioraffineria, il commento del sindaco di Collesalvetti Adelio Antolini

“La realizzazione della bioraffineria è una notizia importante per la tenuta dei livelli occupazionali e della sostenibilità ambientale. – Commenta Adelio Antolini, sindaco di Collesalvetti che continua.

Esprimo quindi soddisfazione per la conferma che ha fatto Eni di investire in un progetto che avrà un impatto economico positivo in termini diretti e di indotto portando al tempo stesso significativi benefici all’ambiente, sia come tipologia di impianto che di prodotto, il biocarburante”.

“Eni investe a Stagno con una strategia di lungo periodo che è garanzia di stabilità e di compatibilità ambientale per le nostre comunità livornese e colligiana”. –

il sindaco di Collesalvetti conclude:

“Un risultato da tutti auspicato e atteso, a cui hanno collaborato attivamente in questi anni con l’azienda la Regione Toscana, i Comuni di Collesalvetti e Livorno, insieme ai sindacati”.