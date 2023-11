Home

Confermata allerta arancione anche per venerdì, scuole chiuse

9 Novembre 2023

Confermata allerta arancione anche per venerdì, scuole chiuse

Confermata l’allerta arancione per rischio idrogeologico/idraulico, quindi venerdì 10 novembre scuole chiuse. Codice giallo per possibili forti temporali, vento e mareggiate

Livorno, 9 novembre 2023

Il bollettino odierno del Centro funzionale meteo della Protezione civile regionale conferma per Livorno e Gorgona l’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, in vigore dalle ore 16 di oggi, giovedì 9 novembre, fino alle ore 14 di domani, venerdì 10 novembre. Successivamente, per quanto riguarda il rischio idrogeologico/idraulico, la situazione di criticità proseguirà in codice giallo, fino alla mezzanotte (ore 23.59) di venerdì 10 novembre.

A Livorno e Gorgona sarà inoltre in vigore, dalle ore 16 di oggi, giovedì 9 novembre, fino alle ore 6 di domani, venerdì 10 novembre, il codice giallo per possibili forti temporali, a causa di una nuova perturbazione atlantica in arrivo.

Un altro codice giallo, per rischio di forti raffiche di vento e mareggiate, riguarderà Livorno e Gorgona domani, venerdì 10 novembre, dalle ore 10 fino alla mezzanotte.

L’Amministrazione comunale ha stabilito la chiusura, durante l’allerta arancione (quindi dalle ore 16 di oggi, giovedì 9 novembre, fino alle ore 14 di domani, venerdì 10 novembre) di tutti i servizi educativo-scolastici pubblici e privati, dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, dei parchi, dei cimiteri, del campo scuola, del canile comunale.

