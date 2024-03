Home

Livorno 5 marzo 2024 – Confesercenti, aggiornamento orario distacco luce via Grande e ringraziamento

Confesercenti Livorno: “con riferimento alla questione della sospensione del servizio di fornitura elettrica previsto per domani nell’isolato ricompreso tra via Grande, Piazza Grande e via Piave con la presente siamo a comunicare che a seguito di contatti diretti con ENEL la fascia oraria nella quale la fornitura sarà sospesa E’ STATA RIDOTTA DALLE 9.00 ALLE 13.00 (contrariamente a quanto inizialmente comunicato).

Questo perché Enel a seguito della nostra segnalazione ha dimostrato estrema attenzione e sensibilità al problema di lasciare senza elettricità le numerose attività ricomprese nel perimetro indicato, tanto più in un giorno di presenza di una nave da crociera in porto.

In particolare Enel ha deciso di rafforzare la squadra tecnica di intervento al fine di ridurre ai minimi termini il tempo previsto per il necessario intervento: vogliamo in questa occasione ringraziare pubblicamente dirigenti e tecnici di ENEL per la disponibilità dimostrata che consentirà ai negozi di svolgere con regolarità la propria attività a partire dalle 13.00 di domani (fatti ovviamente salvi problemi o complicazioni al momento non prevedibili).

La vicenda è comunque servita anche come spunto per suggerire ad ENEL, in caso di futuri nuovi interventi simili e laddove possibile, un preavviso maggiore dei tre giorni canonici previsti per legge, in modo da gestire al meglio per tutti (loro e le imprese) il distacco della fornitura elettrica.

