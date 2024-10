Home

Cronaca

24 Ottobre 2024

Livorno 24 ottobre 2024 – Confesercenti: molto bene l’ordinanza sui minimarket. Rispettare le regole di convivenza

Salutiamo con grande favore l’ordinanza emessa dall’amministrazione comunale in merito alla limitazione dell’orario di chiusura alle ore 20,00 degli esercizi di vicinato cosiddetti “Minimarket” nelle zone individuate e conosciute come ad alto rischio, in quanto interessate da fenomeni di microcriminalità o comunque di degrado in senso lato.

Alessandro Ciapini direttore Confesercenti provinciale di Livorno dichiara:

“Come Confesercenti conosciamo molto bene le problematiche di queste zone avendo gestito direttamente e per tre anni il progetto “Sicurezza in Garibaldi”, e ben sappiamo quanto sia importante far vivere e restituire ai residenti ed ai cittadini i luoghi di convivialità e di bellezza che queste zone potenzialmente possono offrire.

Il centro città e le zone ad esso limitrofe – prosegue Maristella Calgaro Presidente provinciale. – grazie ai progetti di riqualificazione intrapresi dall’Amministrazione Comunale, devono diventare non solo un biglietto da visita per i turisti che arrivano a Livorno, ma un luogo fruibile anche dai cittadini e, molto importante, dai giovani affinché possano così beneficiare di una movida sana e sicura.

Le nostre attività commerciali rispettano ogni giorno le regole e le normative previste dalla legge e, riteniamo che questa ordinanza lanci un segnale ben preciso: “chi non rispetta le regole deve essere sanzionato”

Qui non si tratta di stigmatizzare “il concetto del bere” in senso lato, tutt’altro, si tratta di promuovere il sano piacere del bere come momento conviviale e di aggregazione.

Ringraziamo, quindi, l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine ed il Prefetto per aver accolto ciò che da tempo la nostra Associazione va sostenendo.

