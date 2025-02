Home

26 Febbraio 2025

Livorno 26 febbraio 2025 Confesercenti Provinciale di Livorno in lutto: è venuta a mancare la presidente provinciale Maristella Calgaro

Con profondo dolore annunciamo la scomparsa della nostra cara Presidente Provinciale, Maristella Calgaro. Maristella ha dedicato oltre 40 anni della sua vita come titolare del negozio di calzature “Super Shoes” a Livorno, situato in Via del Giglio.

Socia Confesercenti da sempre, ha dedicato con passione e a titolo volontaristico il suo tempo all’associazione. Nel 2017 è stata eletta Presidente Provinciale, ruolo che ha ricoperto fino ad oggi, ricoprendo in precedenza la carica di Presidente Comunale.

La sua dedizione e il suo impegno l’hanno portata a far parte degli organismi direttivi di Confesercenti Toscana e Nazionale, dove ha sempre rappresentato con orgoglio e passione gli interessi della nostra comunità.

In questa triste occasione, la presidenza provinciale e tutto il personale del Sistema Confesercenti esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Maristella.

Il funerale si terrà domani, 27 febbraio, alle ore 10,00 nella chiesa all’interno dell’Ospedale di Livorno