Home

Eventi

Confessione: Fornaciari presenta “Quante volte figliuolo, I fantasmi dell’immaginario sessuale ecclesiastico”

Eventi

27 Maggio 2025

Confessione: Fornaciari presenta “Quante volte figliuolo, I fantasmi dell’immaginario sessuale ecclesiastico”

All’Ex Cinema Aurora si svela l’ossessione celata della Chiesa

Presentazione di “QUANTE VOLTE, FIGLIUOLO?”

di Paolo Edoardo Fornaciari

Livorno 27 maggio 2025 Confessione: Fornaciari presenta “Quante volte figliuolo, I fantasmi dell’immaginario sessuale ecclesiastico”

I Leggendari annunciano il secondo appuntamento della rassegna “Cena con Autore”, che mercoledì 28 maggio alle ore 19:00 ospiterà la presentazione del saggio “QUANTE VOLTE, FIGLIUOLO? I fantasmi dell’immaginario sessuale ecclesiastico attraverso 500 anni di Manuali per i Confessori” di Paolo Edoardo Fornaciari, a cura di Brando Fornaciari (Mimesis Edizioni).

L’autore dialogherà con Ephraim Pepe per condurre il pubblico in un viaggio affascinante e a tratti sorprendente nella storia meno nota della Chiesa Cattolica. Il libro si presenta come una rigorosa indagine storico-critica [previous response] basata sull’analisi di manuali per confessori pubblicati tra il XVI e il XX secolo1…, testi che hanno avuto un ruolo cruciale nel plasmare il “dominio ideologico e quindi anche politico, in una parola, sociale” della Chiesa3….

Lungi dall’essere una semplice ricognizione, il saggio adotta un tono marcatamente critico, demistificante e pungente, svelando i “fantasmi dell’immaginario sessuale ecclesiastico” e l’attenzione, spesso ossessiva e patologica, che i confessori hanno dedicato alla sfera sessuale dei fedeli. Attraverso l’analisi puntigliosa di testi d’epoca, l’autore evidenzia le contraddizioni normative, i “ragionamenti cervellotici” e le “bizzarrie” della casistica morale, non lesinando ironia e sarcasmo nel denunciare pratiche estreme che scopriremo durante la serata. Il libro invita il lettore a “divertirsi” nella scoperta di passaggi “interessanti, divertenti, scandalosi”, pur con la consapevolezza del peso storico di tali dottrine.

La presentazione sarà un’occasione per esplorare questi temi complessi e provocatori in un contesto di dialogo aperto.

Al termine dell’incontro, sarà possibile, per chi lo desidera, rimanere per una cena conviviale con menu fisso al costo di 25€. Il menu prevede: Pasta al ragù, Arista agli agrumi, Acqua, Vino e Caffè.

Dettagli dell’evento:

Cosa: Presentazione del libro “QUANTE VOLTE, FIGLIUOLO?” di Paolo Edoardo Fornaciari

Chi: L’autore dialoga con Ephraim Pepe

Quando: Mercoledì 28 maggio, ore 19:00

Dove: Ex Cinema Aurora, viale Ippolito Nievo, 28 – Livorno

Modalità di accesso: È richiesta la Tessera Socio Ex Cinema Aurora (€5).

Cena: Opzionale al termine dell’incontro, gradita prenotazione (€25 menu fisso).

Si invita tutti gli interessati a partecipare a questo evento che promette di offrire spunti di riflessione profonda e momenti di confronto stimolante su un aspetto cruciale della storia sociale e religiosa.

Per informazioni e prenotazioni (cena): 320 243 6053

Confessione: Fornaciari presenta “Quante volte figliuolo, I fantasmi dell’immaginario sessuale ecclesiastico”