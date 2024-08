Home

Confezionano stupefacenti in strada, cittadino segnala, coppia denunciata

9 Agosto 2024

Confezionano stupefacenti in strada, cittadino segnala, coppia denunciata

Livorno 9 agosto 2024

Nel pomeriggio di ieri, un episodio di spaccio in pieno giorno è stato sventato grazie alla prontezza di un cittadino che, utilizzando l’applicazione YouPol in forma anonima, ha segnalato alla Polizia la presenza di due persone intenti a confezionare sostanze stupefacenti in Scali delle Cantine, a Livorno.

I due, un uomo di origine tunisina e una donna etiope, sono stati segnalati mentre preparavano dosi di cocaina in strada. Dopo aver confezionato la droga, si sono allontanati in direzione di Piazza Garibaldi, ma sono stati prontamente fermati dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGSP).

Durante il controllo, la coppia è stata trovata in possesso di nove involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 3 grammi. Oltre alla droga, sono state sequestrate anche delle forbici e una somma di 30 euro, presumibilmente legata all’attività di spaccio.

I due sono stati accompagnati negli uffici di Polizia e denunciati in stato di libertà per concorso in detenzione di sostanze stupefacenti. Il tempestivo intervento, reso possibile grazie alla segnalazione del cittadino, ha permesso di evitare che la droga venisse immessa nel mercato locale.