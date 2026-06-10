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Conflavoro apre la nuova sede a Livorno: «Un luogo dove le imprese possano sentirsi a casa»

Cronaca

10 Giugno 2026

Conflavoro apre la nuova sede a Livorno: «Un luogo dove le imprese possano sentirsi a casa»

Livorno 10 giugno 2026 Conflavoro apre la nuova sede a Livorno: «Un luogo dove le imprese possano sentirsi a casa»

Una nuova realtà dedicata al sostegno delle piccole e medie imprese apre ufficialmente le proprie porte a Livorno. È stata inaugurata in via Borra 35 la nuova sede di Conflavoro, associazione datoriale che sul territorio punta a diventare un punto di riferimento per gli imprenditori, non solo attraverso servizi e assistenza, ma anche mediante percorsi di formazione e crescita professionale.

A fare gli onori di casa è stato l’avvocato Paolo Mascitelli, che ha ripercorso la nascita e l’evoluzione dell’associazione.

«Per noi è un giorno di festa importante», ha spiegato Mascitelli. «Nasciamo nel 2022 e in silenzio, in sordina, abbiamo accompagnato già numerose aziende in un percorso di crescita, di rappresentatività».

Conflavoro si propone come un’associazione datoriale orientata principalmente alla rappresentanza delle piccole e medie imprese. Un’attività che, come sottolineato dal responsabile della sede livornese, si fonda sul rapporto diretto con il tessuto economico locale.

«La Conflavoro è un’associazione datoriale che ha come mission quella di rappresentare le piccole e medie imprese. Quello che ci contraddistingue è la vicinanza al territorio e la vicinanza alle nostre aziende», ha dichiarato.

Negli ultimi anni l’associazione ha accompagnato numerosi imprenditori nell’applicazione dei contratti collettivi, nell’utilizzo degli strumenti offerti dall’ente bilaterale e nella gestione delle problematiche aziendali, promuovendo al tempo stesso quella che Mascitelli definisce una vera e propria “cultura d’impresa”.

Da qui la scelta di dotarsi di una sede fisica che fosse qualcosa di più di un semplice ufficio.

«A un certo punto si è posto il problema di creare non una sede, ma un luogo. Un luogo in cui le aziende si sentissero a loro agio, si sentissero a casa e potessero venire qua, organizzare meeting, organizzare incontri, corsi di formazione».

La nuova sede di via Borra nasce dunque come uno spazio multifunzionale a disposizione degli associati, pensato per ospitare momenti di confronto, attività formative e iniziative rivolte al mondo imprenditoriale.

«Per i nostri associati abbiamo creato questo spazio. Io lo ritengo un luogo fantastico, uno dei palazzi storici più belli di Livorno», ha aggiunto Mascitelli, ricordando anche il simbolo del falco che caratterizza l’identità dell’associazione.

Tra gli aspetti su cui Conflavoro intende investire maggiormente c’è quello della formazione. Un elemento considerato strategico per accrescere le competenze e la competitività delle imprese.

«Noi creiamo dei cicli formativi che io chiamo di alta formazione», ha spiegato l’avvocato. «Tutti si dedicano ai servizi basici. La sicurezza sul lavoro per noi è essenziale, così come i servizi che le aziende ci richiedono. Quello che a nostro avviso ci contraddistingue è l’elevata specializzazione dei nostri collaboratori».

L’obiettivo è creare occasioni di crescita che vadano oltre il semplice networking.

«Attraverso i nostri collaboratori creiamo delle occasioni di incontro che non sono solo networking: significa fare formazione, significa migliorarsi, quindi diffondere la cultura d’impresa».

Tra gli esempi citati da Mascitelli figura il progetto “Impresa Donna”, dedicato a imprenditrici e manager.

«L’ultimo ciclo di incontri di Impresa Donna ha avuto un successo clamoroso. Gruppi di imprenditrici e manager si riuniscono insieme a psicologhe e professionisti per migliorarsi quotidianamente e offrire sempre di più servizi qualificati».

La nuova sede di Conflavoro si propone quindi come un punto di incontro per il mondo produttivo locale, con l’ambizione di accompagnare le aziende in un percorso di sviluppo fondato su competenze, relazioni e valorizzazione del capitale umano.

«Alla base di questo progetto c’è la formazione», ha concluso Mascitelli. «Come vedrete, tutto è strutturato proprio per favorire l’incontro e la crescita professionale».

Conflavoro apre la nuova sede a Livorno: «Un luogo dove le imprese possano sentirsi a casa»