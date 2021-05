Home

Provincia

Rosignano

Castiglioncello

Rosignano, Conforti (FI): “Inclusione e vita di comunità, garantire ed incentivare la partecipazione dei cittadini”

Castiglioncello

15 Maggio 2021

Rosignano, Conforti (FI): “Inclusione e vita di comunità, garantire ed incentivare la partecipazione dei cittadini”

Forza Italia: garantire ed incentivare la partecipazione dei cittadini nella gestione attiva del territorio, promuovendo l’inclusione nel Comune di Rosignano M.mo

Rosignano (Livorno), 15 maggio 2021 – “Il coordinamento comunale di Forza Italia, ha inoltrato una richiesta ufficiale indirizzata al primo cittadino del comune di Rosignano M.mo.

“L’obiettivo primario è quello di garantire ed incentivare la partecipazione dei cittadini nella gestione attiva del territorio, promuovendo l’inclusione”.

“Crediamo sia importante riscoprire una modalità di confronto e di riflessione, basata sulla proficua discussione “faccia a faccia”, invece che esclusivamente improntata sulla multimedialità tecnologica dei nostri giorni.

Il territorio del Comune di Rosignano Marittimo è vasto e variegato, è composto da 6 frazioni eterogenee e caratterizzate da “driver” turistici e territoriali diversi tra loro.

Per questo abbiamo sollecitiamo il Comune a riformare e aggiornare gli strumenti di partecipazione e i processi istituzionalizzati che permettono ai cittadini di divenire parte attiva del Comune.

Abbiamo proposto di considerare l’istituzione di nuovi e riorganizzati organi di rappresentanza gratuiti (ex Consigli di Frazione), per consentire una più efficace partecipazione dei cittadini e una maggiore vicinanza della politica alle frazioni.

Con verbale di deliberazione n. 121 del 28/11/2019 del Consiglio Comunale, è stata sospesa la procedura per il rinnovo delle Assemblee di Frazione, cancellando di fatto le cosiddette A.P.S. (ex Consigli di Frazione), ma ancora non è stata riorganizzata.

Tale sospensione, ha di fatto provocato un allontanamento dei cittadini dalle Istituzioni e dalla condivisione politica del territorio.

Riteniamo che ripristinare e riorganizzare tale organo possa aiutare a riattivare una partecipare attiva di molti cittadini alla vita di comunità. Molti sono i giovani che vogliono occuparsi del proprio territorio, che hanno desiderio di contribuire alla cura e allo sviluppo dei beni comuni.

Resta inteso che, i “Consigli di Frazione” avrebbero un ruolo consultivo, ma comunque utile per indicare i problemi, soluzioni e nuove idee all’ amministrazione comunale.

La finalità, è quella di premiare la partecipazione a livello consultivo, riconoscendo un ruolo importante alle forme di organizzazioni territoriali.

Auspichiamo che il Comune di Rosignano Marittimo, accolga con favore la nostra proposta”.

Giacomo Conforti

Coordinatore comunale Rosignano M.mo – Forza Italia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin