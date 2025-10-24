Home

Congedi Parentali, la proposta di legge di Tenerini (FI) entra nella manovra di Governo

24 Ottobre 2025

Congedi Parentali, la proposta di legge di Tenerini (FI) entra nella manovra di Governo

Livorno 24 ottobre 2025

Tenerini (FI): “La mia proposta di legge sui congedi familiari entra nella Manovra. La visione liberale di Forza Italia diventa norma a tutela delle famiglie”

«Il cuore della proposta di legge che ho depositato nei mesi scorsi in Parlamento viene oggi recepito nella legge di bilancio attraverso l’articolo 50, che rappresenta una svolta concreta nella tutela della genitorialità e nella conciliazione tra vita familiare e lavoro.

La Manovra estende infatti il congedo parentale fino ai 14 anni del figlio e rafforza il congedo per malattia del figlio, anch’esso esteso fino ai 14 anni e portato da 5 a 10 giorni annui sopra i 3 anni. È un cambiamento strutturale che nasce da un principio che ho sempre difeso e che Forza Italia ha posto al centro della propria identità: la cura dei figli non finisce a 12 anni e lo Stato deve sostenere i genitori nel loro percorso, non renderlo un ostacolo.

Conciliare lavoro e famiglia significa garantire libertà, occupazione, crescita demografica e stabilità sociale. È una battaglia liberale, popolare e riformista che la nostra comunità politica conduce da sempre con coerenza, e che oggi trova una risposta normativa concreta.

Vedere una mia proposta di legge tradursi in una misura della Manovra economica è motivo di grande soddisfazione, perché dimostra che un impegno serio, costante e documentato può diventare un risultato reale per migliaia di famiglie italiane. Questo traguardo rafforza la mia determinazione a continuare a lavorare per una politica che produce fatti, non slogan, e che rimette al centro i diritti, la dignità e il futuro delle persone».