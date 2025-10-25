Home

Congedo parentale esteso fino ai 14 anni: la proposta di Chiara Tenerini entra in Legge di Bilancio

25 Ottobre 2025

Livorno 25 ottobre 2025 Congedo parentale esteso fino ai 14 anni: la proposta di Chiara Tenerini entra in Legge di Bilancio

Una battaglia portata avanti da oltre un anno diventa realtà. L’onorevole Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia, ha espresso grande soddisfazione per l’inserimento nella Legge di Bilancio della sua proposta di legge volta a estendere il congedo parentale fino ai 14 anni di età dei figli.

«È una legge di buonsenso – ha dichiarato Tenerini – perché oggi un minore, per legge, non può restare da solo in casa fino a 14 anni. Non si capiva quindi perché il congedo parentale dovesse fermarsi ai 12 anni. Ora finalmente sarà adeguato a quella soglia di tutela».

L’emendamento approvato introduce anche un’altra importante novità: l’estensione da 5 a 10 giorni del congedo per malattia del figlio, portando il limite d’età da 8 a 14 anni. Un passo avanti concreto per il sostegno alle famiglie e alla genitorialità.

«In un Paese come il nostro – ha aggiunto Tenerini – dove la natalità è purtroppo in saldo negativo e le famiglie devono affrontare difficoltà crescenti nel conciliare i tempi di vita e lavoro, queste misure rappresentano segnali importanti. Permettono alle donne di fare scelte consapevoli, senza dover rinunciare alla maternità o alla carriera».

Per l’onorevole azzurra, il provvedimento rispecchia uno dei pilastri della politica di Forza Italia: sostenere concretamente la famiglia come nucleo fondante della società. «Sono piccoli passi – ha concluso Tenerini – ma fondamentali per restituire fiducia alle famiglie e alle nuove generazioni».