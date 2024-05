Home

Attualità

Congedo per figli anche ai lavoratori privati, c’è una proposta di legge

Attualità

31 Maggio 2024

Congedo per figli anche ai lavoratori privati, c’è una proposta di legge

Livorno 31 maggio 2024 – Congedo per figli anche ai lavoratori privati, c’è una proposta di legge

“L’istituto del congedo per malattia del figlio è fondamentale per garantire la conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro, sostenere le famiglie e promuovere la natalità.

È uno strumento sempre più importante per tutelare l’occupazione femminile, ma anche per ridurre i fenomeni di discriminazione di genere nel mercato del lavoro. Tuttavia, è necessario che il periodo di congedo sia anche ben retribuito, e che non esista una discriminazione tra lavoratori del settore pubblico e privato.

Per questo ho presentato una proposta di legge che equipara le tutele dei lavoratori, garantendo a tutti il diritto alla genitorialità”. Lo scrive la deputata Chiara Tenerini, Responsabile nazionale Lavoro di Forza Italia.

“Il benessere delle famiglie e la qualità della vita dei lavoratori – prosegue – sono essenziali per il progresso sociale ed economico della società.

Con questa proposta di legge sarà possibile equiparare le tutele spettanti ai lavorati del settore pubblico e del settore privato in caso di malattia del figlio minore di tre anni.

In questo modo si elimina la discriminazione ad oggi esistente prevedendo, anche per i lavoratori privati, il diritto a una retribuzione pari al 100%, con un limite massimo di 30 giorni all’anno, da dividere tra entrambi i genitori.

Si prevede, in particolare, che i primi 30 giorni di congedo, spettanti dopo quello di maternità/paternità obbligatorio, siano interamente retribuiti per ciascun anno del figlio fino al compimento del terzo anno di età.

I 30 giorni annuali, interamente retribuiti, dovranno essere computati sempre con riferimento agli anni di vita del bambino sommando i giorni di congedo di ciascuno dei genitori e potranno essere fruiti sia in modo continuativo che frazionato. In questo modo – conclude Tenerini – potremo ripartire in maniera ancora più equa il carico di lavoro domestico e di cura della famiglia e dei figli tra entrambi i genitori, senza distinzioni tra lavoro pubblico e privato, facendo compiere un ulteriore passo in avanti alla nostra società”

Congedo per figli anche ai lavoratori privati, c’è una proposta di legge