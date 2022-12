Home

29 Dicembre 2022

“Congelare i rinnovi del suolo pubblico”, Confcommercio e Confesercenti scrivono a Salvetti ed assessori

Livorno 29 dicembre 2022 – Confcommercio e Confesercenti hanno scritto a sindaco e assessori al bilancio e al commercio per chiedere il congelamento dei rinnovi del suolo

Confcommercio e Confesercenti accolgono favorevolmente l’approvazione in commissione Bilancio della Camera dei deputati dell’emendamento per la proroga di sei mesi delle semplificazioni per concessioni spazi esterni delle imprese di somministrazione. E soprattutto scrivono a Salvetti, Ferroni e Garufo chiedendo che sospendano ogni nuova richiesta di concessione fino al 30 giugno 2023.

“Un’estensione del regime di semplificazione di cui beneficieranno bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie e simili, che ancora scontano le gravi perdite della pandemia e degli aumenti del costo dell’energia” considerano le due associazioni datoriali, “ma principalmente un termine realistico entro il quale il Comune possa procedere con le modifiche al Regolamento di Occupazione Suolo Pubblico risalente al 2017”.

Confesercenti e Confcommercio chiedono inoltre al Comune un incontro per discutere del Regolamento stesso e del Protocollo di intesa sottoscritto da amministrazione e Soprintendenza.

“Congelare le domande già presentate per l’occupazione di suolo pubblico e sospendere la ricezione delle domande, ma accelerare invece sul confronto rispetto alle imminenti soluzioni strutturali che dovranno coniugare opportunità per l’economia cittadina, decoro e qualità degli spazi urbani, fruibilità e attrattiva culturale e turistica”.

