Congiunzione Luna-Plutone in Capricorno: come affrontare le emozioni intense

28 Agosto 2023

28 agosto 2023 – Congiunzione Luna-Plutone in Capricorno: come affrontare le emozioni intense

La Luna, il pianeta delle emozioni e dell’istinto, si congiunge a Plutone, il pianeta della trasformazione e del potere, nel segno del Capricorno. Questo transito può avere degli effetti profondi e intensi sul nostro umore e sulle nostre relazioni. Vediamo quali sono e come gestirli al meglio.

La Luna in congiunzione con Plutone può portarci a vivere delle emozioni estreme, come la passione, la gelosia, la rabbia o la paura. Potremmo sentirci sopraffatti da questi sentimenti e non sapere come controllarli o esprimerli. Potremmo anche avere dei conflitti con le persone che ci stanno vicino, soprattutto se ci sentiamo minacciati o manipolati da loro. Potremmo anche avere dei problemi con le autorità o con le istituzioni, che potrebbero mettere in discussione il nostro status o la nostra sicurezza.

La Luna in congiunzione con Plutone può anche portarci a cercare delle forme di sfogo o di compensazione per alleviare la nostra tensione emotiva.

Potremmo essere attratti da attività o persone che ci offrono una sensazione di piacere o di potere, ma che in realtà sono dannose o pericolose per noi. Potremmo ad esempio dedicarci a comportamenti compulsivi, come il gioco d’azzardo, l’alcol, la droga o il sesso. Potremmo anche avere delle relazioni intime solo per piacere, per sentirvi meglio con noi stessi e desiderati. Ma ricordatevi di usare le protezioni!

Come possiamo affrontare al meglio questa congiunzione? Innanzitutto, dobbiamo essere consapevoli delle nostre emozioni e non negarle o reprimerle. Dobbiamo cercare di capire da dove nascono e cosa vogliono dirci. Dobbiamo anche essere onesti e sinceri con noi stessi e con gli altri, evitando le bugie e le omissioni. Dobbiamo inoltre essere rispettosi e responsabili delle nostre azioni e delle loro conseguenze, evitando di fare del male a noi stessi o agli altri.

La Luna in congiunzione con Plutone può essere un’occasione di crescita e di trasformazione personale, se sappiamo gestirla con saggezza e maturità. Possiamo usare questa energia per liberarci da ciò che non ci serve più, per rinnovare la nostra vita e per scoprire nuovi aspetti di noi stessi.

