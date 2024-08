Home

19 Agosto 2024

Il prossimo incontro sarà nel 2033

Livorno 19 agosto 2024 – Congiunzione Marte Giove i due pianeti si sfiorano (Video): uno spettacolo astronomico unico catturato dall’astrofilo Daniele Dini

La notte del 15 agosto ha regalato agli appassionati di astronomia uno spettacolo raro e affascinante: la congiunzione stretta tra Marte e Giove, un evento che non si ripeterà prima del dicembre 2033. Daniele Dini, astrofilo e videomaker livornese, ha immortalato questo fenomeno con una serie di fotografie e un video straordinario, che mostrano il pianeta rosso accanto al gigante gassoso, insieme ai suoi quattro satelliti galileiani: Io, Europa, Ganimede e Callisto.

Questa congiunzione, soprannominata “il bacio” tra Marte e Giove, è stata la più vicina del decennio. Nonostante la vicinanza apparente, i due pianeti si trovano in realtà a circa 575 milioni di chilometri di distanza l’uno dall’altro. Tuttavia, dalla prospettiva terrestre, sembravano sfiorarsi, creando uno spettacolo visibile ad occhio nudo. Dini, utilizzando il suo telescopio, è riuscito a catturare i due pianeti nello stesso oculare, un’esperienza rara e mozzafiato per gli appassionati di astronomia.

La congiunzione ha avuto luogo nella costellazione del Toro.

Marte, con la sua magnitudine di 0.8, è passato a soli 0°18′ dal luminoso Giove, che brillava con una magnitudine di -2.2.

Per dare un’idea della vicinanza, la distanza apparente tra i due pianeti era inferiore alla larghezza di una luna piena.

Come spiegato dall’Unione Astrofili Italiani (UAI), eventi di questo tipo sono spettacoli imperdibili per chi ama osservare il cielo. Grazie alle condizioni meteo favorevoli, la congiunzione è stata perfettamente visibile, permettendo a molti di godere di questo raro fenomeno.

Le immagini e il video realizzati da Dini non solo testimoniano la bellezza dell’evento, ma anche l’importanza della passione e della dedizione degli astrofili nel documentare e condividere con il mondo le meraviglie del nostro universo. In un’epoca in cui spesso guardiamo solo verso la Terra, eventi come questo ci ricordano l’immensità e la bellezza del cosmo che ci circonda.

Questa congiunzione è stata un promemoria visivo della danza costante dei corpi celesti, e grazie al lavoro di astrofili come Daniele Dini, possiamo apprezzare ancora di più la meraviglia del nostro universo.

