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Congresso FdI, Amadio eletta presidente provinciale

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27 Luglio 2026

Congresso FdI, Amadio eletta presidente provinciale

Livorno, 26 luglio 2026.

Marcella Amadio è stata eletta presidente provinciale di Fratelli d’Italia di Livorno. Il congresso, che ha visto un’alta partecipazione, ha votato per acclamazione la consigliera regionale e capogruppo in consiglio comunale a Livorno.

“Oggi è una giornata molto importante per me – ha dichiarato Amadio – da FdI Livorno e provincia è stato dato un segnale di unità che pone le basi per un partito più solido, organizzato e strutturato, in un momento nel quale ci apprestiamo ad affrontare la campagna elettorale per le elezioni politiche. Ringrazio tutti coloro che hanno dimostrato di aver fiducia in me: il mio impegno come presidente provinciale sarà costante e lo vivrò come una priorità”.

Il deputato e coordinatore regionale toscano di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti, nel ringraziare il senatore Marco Lisei, a lungo commissario a Livorno, per aver traghettato il partito verso il congresso di oggi, ha sottolineato che “si è chiuso un percorso, in maniera unitaria, sulla figura di Marcella Amadio; oggi se ne apre uno nuovo, molto importante. Marcella lavorerà di gran lena perché le sfide che ci attendono sono cruciali. Da settembre, e con la conclusione della fase congressuale, saremo in campagna elettorale. E Livorno, con la sua provincia, sarà determinante”.

Secondo il parlamentare europeo di Fratelli d’Italia Francesco Torselli, congratulandosi con Marcella Amadio per l’elezione, ha dichiarato quanto “il momento sia importantissimo. Dal primo settembre, inizieremo ad affrontare la sfida delle sfide, ovvero evitare che sia eletto un presidente del Consiglio che non sia Giorgia Meloni. Oggi è stato messo un tassello: da FdI Livorno è arrivato un messaggio di grande maturità”.