Congresso PD a Rosignano, seconda assemblea pubblica con Dario Nardella

13 Novembre 2024

Congresso PD a Rosignano, seconda assemblea pubblica con Dario Nardella

Rosignano Marittimo (Livorno) 13 novembre 2024 Congresso PD a Rosignano, seconda assemblea pubblica con Dario Nardella

Congresso Straordinario PD Rosignano: II° Assemblea Pubblica con Dario Nardella – Al Centro il Tema “Europa e Territorio”

Sabato 16 novembre alle ore 16:30, presso il Circolo PD Pasolini di Rosignano Costa in Piazza Risorgimento 24, a Rosignano Solvay si terrà la seconda assemblea pubblica organizzata dal Partito Democratico di Rosignano Marittimo. Questo appuntamento rappresenta una nuova tappa nel percorso partecipativo in vista del Congresso Straordinario di fine novembre. Dopo il primo incontro pubblico dedicato alla sanità, il PD prosegue il dialogo con cittadini e iscritti affrontando il tema “Europa e Territorio”, per conoscere le prospettive utili per la nostra comunità.

All’assemblea interverrà Dario Nardella, eurodeputato e figura di riferimento per il nostro territorio, insieme a Nicola Di Paco, candidato unitario alla segreteria dell’Unione Comunale (UC) di Rosignano Marittimo. Parteciperanno inoltre i membri del gruppo consiliare ed i segretari dei circoli PD locali.

L’evento sarà occasione di confronto aperto a tutti, offrendo la possibilità di conoscere, discutere delle sfide e le prospettive per il nostro territorio in relazione alle politiche europee.

Durante il Congresso Straordinario ricordiamo che saranno eletti sia il Segretario dell’Unione Comunale sia i segretari dei Circoli locali, per avviare un percorso di rinnovamento della nostra comunità.

Per ulteriori informazioni: I cittadini sono invitati a rivolgersi ai Circoli territoriali del PD reperibili al seguente link www.pdlivorno.it/circoli-pd . È possibile rimanere aggiornati sui prossimi incontri e sulle novità congressuali anche consultando la sezione “News” del sito www.pdlivorno.it > UC Rosignano M.Mo o seguendo la nostra pagina Facebook @PDRosignano .