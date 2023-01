Home

24 Gennaio 2023

Congresso PD, controllate le raccolte firme dei candidati

Livorno 24 gennaio 2023

Congresso PD, la Presidente della Commissione territoriale Congresso PD Daniela Bartalucci comunica quanto segue:

La Commissione per il Congresso, riunita in data 23 gennaio 2023, ha esaminato le firme a sostegno delle candidature alla Segreteria della Federazione Territoriale di Livorno e delle Unioni Comunali; ha verificato che la raccola delle firme è stata eseguita nel rispetto del Regolamento per il Congresso e che le firme raccolte sono risultate valide.

Sono pertanto candidati alla carica di Segretario della Federazione Territoriale di Livorno:

Alessandro Bechini e Alessandro Franchi.

Candidati a Segretario/a per le Unioni Comunali:

Collesalvetti: Paolo Nanni

Rosignano: Margerita Pia

Castagneto Carducci: Marco Sarri

Cecina: Elena Benedetti e Nicola Imbroglia

Livorno: Pasquale Lamberti e Federico Mirabelli

