Congresso Regionale della Rete degli Studenti Medi Toscana

Una due giorni a Firenze, a partire dalle ore 15.30

La Rete degli Studenti è l’insieme delle associazioni di studenti delle scuole superiori attive in ogni città. Una Rete indipendente dai partiti, che si batte quotidianamente per difendere e implementare i diritti degli studenti, nelle scuole, nelle città e in tutto il Paese, svolgendo una funzione di raccordo nazionale delle istanze specifiche e rappresentando un luogo importante di elaborazione condivisa. Siamo un sindacato studentesco: contrattazione, rappresentanza e conflitto sono le parole d’ordine che guidano l’azione quotidiana della Rete degli Studenti Medi nelle scuole e nelle città.

“Siamo un’associazione fatta da studenti e per gli studenti delle scuole superiori, schierata per un autentico diritto allo studio per tutte e per tutti, laica, antifascista e contro tutte le mafie. Democratica e trasparente, opera secondo il principio dell’orizzontalità.

Contro ogni discriminazione per orientamento sessuale, nazionalità, religione, appartenenza ideologica e di partito.

In questi anni ci siamo radicati nel territorio ed abbiamo avuto un percorso di comunicazione e relazione con vari soggetti istituzionali e non, presenti in Toscana.

In queste due giornate oltre alle discussioni che affronteremo, verrà eletto il nuovo esecutivo regionale della nostra associazione”.

Il programma dell’evento Senza aspettare domani “PER UN NUOVO MONDO DA INVENTARE”