17 Dicembre 2025

Connessioni stradali Darsena Europa, riunito il primo tavolo alla presenza del Prefetto

Livorno 17 dicembre 2025

Darsena Europa, al via il tavolo sull’interconnessione stradale: ANAS pronta alla progettazione

Si è svolta oggi a Livorno la prima riunione del tavolo tematico sull’interconnessione stradale della Darsena Europa, un passaggio chiave per l’avanzamento di una delle opere infrastrutturali più strategiche per il porto e per l’intero sistema logistico toscano.

All’incontro, coordinato dalla Prefettura di Livorno, hanno partecipato l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, ANAS, la Capitaneria di Porto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Toscana, a conferma della rilevanza nazionale del progetto.

«La riunione dà attuazione alle decisioni assunte dalla Cabina di Regia e segna un’accelerazione concreta dell’intero progetto della Darsena Europa», ha dichiarato il Prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, sottolineando come il confronto rappresenti un punto di svolta operativo. Il Prefetto ha inoltre espresso un ringraziamento al Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e al Governo per il sostegno garantito alla realizzazione dell’opera.

Durante il tavolo è emersa la volontà condivisa di procedere alla stipula di una convenzione per affidare ad ANAS la progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’interconnessione stradale, passaggio considerato indispensabile per rendere pienamente funzionale la futura Darsena Europa.

«La progettazione è un passaggio fondamentale – ha aggiunto Dionisi – non solo per l’operatività dell’infrastruttura, ma anche per affrontare in modo serio e credibile il tema delle risorse necessarie».

Il percorso istituzionale proseguirà senza rallentamenti. A breve, infatti, è prevista una nuova convocazione del tavolo dedicato alla viabilità stradale, mentre subito dopo le festività sarà riunito anche quello relativo all’interconnessione ferroviaria, altro nodo strategico per lo sviluppo del porto di Livorno.

Un iter che conferma la volontà delle istituzioni di procedere con decisione verso la realizzazione della Darsena Europa, infrastruttura destinata a rafforzare il ruolo di Livorno come hub logistico e portuale di rilevanza nazionale e internazionale.

