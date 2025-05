Home

“Conoscere il mare per difenderlo” iniziativa del Consiglio di Zona 5 a cura del Biologo marino Valentino Chiesa.

29 Maggio 2025

Livorno 29 maggio 2025 “Conoscere il mare per difenderlo” iniziativa del Consiglio di Zona 5 a cura del Biologo marino Valentino Chiesa.

Sabato 31 maggio ore 17.30 presso il Circolo Arci Pizzi di Via della Gherardesca, 30 ad Ardenza l’iniziativa del Consiglio di Zona 5 a cura del Biologo marino Valentino Chiesa; “Conoscere il mare per difenderlo”

“Il Mar Mediterraneo è ricco di biodiversità, è proprio per questo è un mare da difendere. Per difenderlo però dobbiamo conoscerlo a fondo.

In questa nostra conversazione, cercherò di parlare delle caratteristiche sia chimico/ fisiche, che naturalistiche di questo nostro Mare, per far crescere l’amore che credo sia già grande per questa distesa blu.

Inoltre vi racconterò cosa fa la Fondazione Marevivo , della quale faccio parte, per proteggere questo bellissimo “mare nostrum””.